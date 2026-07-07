Так может только Месси: несколько рекордов пали в валидольном матче Аргентины с Египтом

Незабитый пенальти и камбэк за 13 минут
Игра против Кабо-Верде должна была дать аргентинцам понять, что слабых соперников на этом турнире не осталось. Эксперты называли их сетку самой легкой, однако матч с островитянами оказался не таким: небесно-голубые с трудом победили со счетом 3:2. Можно было предположить, что и в противостоянии с семикратными обладателями Кубка африканских наций им также придется нелегко.
Однако сложность миссии превзошла любые ожидания. Большую часть матча действующие чемпионы мира нагнетали обстановку, атаковали и прессинговали, но делали это без лишних скоростей, острых передач и достаточно инертно. А когда дело все же доходило до ударов, «фараонов» спасал голкипер Мостафа Шобейр.
Убегая в атаку, южноамериканцы непозволительно оголяли тылы — очень быстро создалось впечатление, что соперник их за это рано или поздно накажет. Так и вышло: контратака египтян привела к угловому, который завершился точным ударом головой Яссера Ибрагима после подачи. Шла 15-я минута игры.
Всего шесть минут спустя Месси получил идеальную возможность сравнять счет — Аргентина заработала пенальти. Однако Лео пробил низом недалеко от центра: Шобейр угадал направление, а дальше отбить было делом техники, которую он и продемонстрировал.
Незабитый 11-метровый ничего не изменил в игре чемпионов мира: они точно так же неторопливо шли вперед и пытались пробиться в финальную треть, оголяя при этом тылы. На перерыв они ушли, уступая один мяч, а на 58-й минуте пропустили во второй раз: Зико после идеального проникающего паса от Мохамеда Салаха вышел один на один с Эмилиано Мартинесом и переиграл вратаря. Аргентинцев спас VAR: французский арбитр Франсуа Летексье увидел на повторе, что в начальной стадии атаки Марван Аттия совершил наступ.
В этот момент футбольный мир поверил в сенсацию и в то, что Лео Месси в один день с Криштиану Роналду завершит выступление на ЧМ-2026. Эту уверенность поколебал гол Кристиана Ромеро, который на 79-й минуте головой замкнул навес своего капитана. А пять минут спустя отличился уже сам восьмикратный обладатель «Золотого мяча»: он пробил влет после отскока и сравнял счет.
И здесь египтяне совершили роковую ошибку. При счете 2:2 на последних минутах они устремились вперед и сами раскрылись. Их соперники за такое наказывать любят и умеют: Лаутаро Мартинес убежал вперед, с правого фланга навесил во вратарскую, и Энцо Фернандес ударом в противоход Шобейру уничтожил надежды египтян впервые в истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Невероятная статистика Месси
Лидер сборной Аргентины в этом матче обновил ряд достижений. Но, учитывая, что все привыкли восхвалять Лео, важно сделать акцент на антирекорде: гениальный голеадор стал худшим в истории чемпионатов мира по реализации пенальти. Более того, он оказался первым игроком, кто на одном мундиале не забил два 11-метровых. Всего же из восьми его ударов с точки на мировых первенствах точными оказались лишь четыре. Да и статистика за карьеру дает понять: пенальти — далеко не самая сильная сторона Месси: 34 промаха из 116 ударов.
Помимо этого, Лионель стал лучшим ассистентом в истории мировых первенств. Изначально он должен был получить этот статус еще в игре с Кабо-Верде, но тогда его пас не был засчитан из-за того, что победный мяч команды был переоформлен как автогол Динея Боржеша. Теперь же ничто не помешало Месси оформить девятый ассист на ЧМ за карьеру. Он обошел в том числе Диего Марадону и набрал в общей сложности 30 очков по системе «гол плюс пас».
С 21 забитым мячом он обновил свое же достижение и остается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Кроме того, он вышел в лидеры гонки голеадоров на текущем ЧМ, на мяч опережая Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
Следующий матч сборная Аргентины проведет в ночь на 12 июля против победителя пары Швейцария — Колумбия.