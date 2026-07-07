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Так может только Месси: несколько рекордов пали в валидольном матче Аргентины с Египтом

Месси установил антирекорд чемпионатов мира, но привел Аргентину к победе
Carlos Barria/Reuters

Сборная Аргентины одержала невероятную победу над египтянами в матче ЧМ-2026. Проигрывая два мяча, она умудрилась в концовке выиграть со счетом 3:2. Лионель Месси вновь стал главным творцом успеха своей команды. «Газета.Ru» — о новых достижениях аргентинского гения.

Незабитый пенальти и камбэк за 13 минут

Игра против Кабо-Верде должна была дать аргентинцам понять, что слабых соперников на этом турнире не осталось. Эксперты называли их сетку самой легкой, однако матч с островитянами оказался не таким: небесно-голубые с трудом победили со счетом 3:2. Можно было предположить, что и в противостоянии с семикратными обладателями Кубка африканских наций им также придется нелегко.

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Однако сложность миссии превзошла любые ожидания. Большую часть матча действующие чемпионы мира нагнетали обстановку, атаковали и прессинговали, но делали это без лишних скоростей, острых передач и достаточно инертно. А когда дело все же доходило до ударов, «фараонов» спасал голкипер Мостафа Шобейр.

Убегая в атаку, южноамериканцы непозволительно оголяли тылы — очень быстро создалось впечатление, что соперник их за это рано или поздно накажет. Так и вышло: контратака египтян привела к угловому, который завершился точным ударом головой Яссера Ибрагима после подачи. Шла 15-я минута игры.

Всего шесть минут спустя Месси получил идеальную возможность сравнять счет — Аргентина заработала пенальти. Однако Лео пробил низом недалеко от центра: Шобейр угадал направление, а дальше отбить было делом техники, которую он и продемонстрировал.

Незабитый 11-метровый ничего не изменил в игре чемпионов мира: они точно так же неторопливо шли вперед и пытались пробиться в финальную треть, оголяя при этом тылы. На перерыв они ушли, уступая один мяч, а на 58-й минуте пропустили во второй раз: Зико после идеального проникающего паса от Мохамеда Салаха вышел один на один с Эмилиано Мартинесом и переиграл вратаря. Аргентинцев спас VAR: французский арбитр Франсуа Летексье увидел на повторе, что в начальной стадии атаки Марван Аттия совершил наступ.

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Однако вскоре Зико вновь забил, и на этот раз — по всем правилам: Салах из центра отдал мяч направо, его подобрал Хессем Хассан, прострелил, и игрок, получивший прозвище в честь легендарного бразильца, не промахнулся из идеальной позиции.

В этот момент футбольный мир поверил в сенсацию и в то, что Лео Месси в один день с Криштиану Роналду завершит выступление на ЧМ-2026. Эту уверенность поколебал гол Кристиана Ромеро, который на 79-й минуте головой замкнул навес своего капитана. А пять минут спустя отличился уже сам восьмикратный обладатель «Золотого мяча»: он пробил влет после отскока и сравнял счет.

И здесь египтяне совершили роковую ошибку. При счете 2:2 на последних минутах они устремились вперед и сами раскрылись. Их соперники за такое наказывать любят и умеют: Лаутаро Мартинес убежал вперед, с правого фланга навесил во вратарскую, и Энцо Фернандес ударом в противоход Шобейру уничтожил надежды египтян впервые в истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Невероятная статистика Месси

Лидер сборной Аргентины в этом матче обновил ряд достижений. Но, учитывая, что все привыкли восхвалять Лео, важно сделать акцент на антирекорде: гениальный голеадор стал худшим в истории чемпионатов мира по реализации пенальти. Более того, он оказался первым игроком, кто на одном мундиале не забил два 11-метровых. Всего же из восьми его ударов с точки на мировых первенствах точными оказались лишь четыре. Да и статистика за карьеру дает понять: пенальти — далеко не самая сильная сторона Месси: 34 промаха из 116 ударов.

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Что же касается рекордов, то 39-летний аргентинец продлил результативную серию. Он забивает уже в девяти матчах чемпионатов мира подряд. Лео повторил национальное достижение, которое еще в 1930 году — почти 100 лет назад — установил Гильермо Стабиле, забив восемь мячей на одном мундиале. Рекордсменом среди всех сборных с 13-ю голами является француз Жюст Фонтен. Но если «альбиселеста» дойдет до финала, как знать, может быть, и эта планка будет взята.

Помимо этого, Лионель стал лучшим ассистентом в истории мировых первенств. Изначально он должен был получить этот статус еще в игре с Кабо-Верде, но тогда его пас не был засчитан из-за того, что победный мяч команды был переоформлен как автогол Динея Боржеша. Теперь же ничто не помешало Месси оформить девятый ассист на ЧМ за карьеру. Он обошел в том числе Диего Марадону и набрал в общей сложности 30 очков по системе «гол плюс пас».

С 21 забитым мячом он обновил свое же достижение и остается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Кроме того, он вышел в лидеры гонки голеадоров на текущем ЧМ, на мяч опережая Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Следующий матч сборная Аргентины проведет в ночь на 12 июля против победителя пары ШвейцарияКолумбия.

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