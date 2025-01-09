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Инфографика

Немецкая боевая бронированная машина Lynx

Lynx («Рысь») разработана немецким концерном Rheinmetall AG. Вариант боевой машины пехоты KF31 впервые представили на выставке вооружений и военной техники Eurosatory 14 июня 2016 года, а спустя два года продемонстрировали еще одну модель — KF41. «Газета.Ru» публикует инфографику с характеристиками БМП.

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На базе Lynx, помимо БМП, разрабатываются командно-штабная машина, боевая разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и машина огневой поддержки с гладкоствольным 120-мм танковым орудием.

Стальная броня Lynx защищает от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколочной артиллерии и бомб.

В январе 2025 года немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Rheinmetall AG передал Украине Lynx для тестирования. Глава концерна Армин Паппергер заявил, что в зоне военных действий БМП «будет опробована вооруженными силами, чтобы как можно скорее могло быть принято решение о серийном производстве».

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