«Хоть сегодня ночью»: глава ВВС Германии заявил о готовности ударить по Калининграду и Петербургу

Глава ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО ударит по объектам в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. По его словам, Берлин готов вступить в бой с Москвой «хоть сегодня ночью». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывания Нойманна «неонацизмом», а депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что если Германии решит напасть на Россию, «Берлина не будет в первую очередь».

Командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенант Хольгер Нойманн в интервью изданию The Telegraph заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море.

«Должно быть ясно, что нет зон с разным уровнем безопасности, что НАТО — это НАТО, до последнего сантиметра. Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы с точки зрения безопасности осуществлять наблюдение и, при необходимости, действовать в определенных регионах», — отметил он.

Газета подчеркнула, что Нойманн упомянул конкретно Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черное море. Он также пояснил, что Берлин готов вступить в бой «хоть сегодня ночью» .

В Европе в последнее время все чаще звучат заявления о конфликте с Россией. Так, в ноябре 2025 года газета The Wall Street Journal рассказала, что в Германии группа высокопоставленных офицеров подготовила секретный план войны с РФ. По данным издания, немецкие официальные лица считали, что Москва будет готова напасть на НАТО в 2029 году.

Недавно главнокомандующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фрейдинг в беседе с Politico также заявил, что Берлин «должна подготовиться к нападению России» к 2029 году или даже раньше. По его словам, это 2029 год является сроком, установленным согласно разведданным НАТО, и «все 32 партнера НАТО согласны с тем, что Россия может обладать возможностью вторгнуться в страну — члена НАТО».

Российские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не намерены атаковать европейские государства.

«Пусть попробуют»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление командующего люфтваффе, назвала его высказывание «неонацизмом».

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с News.ru в свою очередь отметил, что подобные слова говорят о том, что власти ФРГ готовят население к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Он пояснил, что заявление было сделано в контексте потенциальной атомной войны в Европе.

«В Германии любят цитировать некоторых российских комментаторов, которые не исключают атомных ударов против стран НАТО в случае эскалации конфликта. Вопрос, как жители Германии воспринимают такие «новости», сложный. Очевидно, население готовят к возможной войне с Россией в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Есть отдельные критические голоса, призывающие «остановить это безумие», но массовых митингов за мир мы нигде не наблюдаем», — уточнил эксперт.

Военный эксперт Василий Дандыкин также предположил, что заявление Нойманна прозвучало на фоне ослабления правящей партии. Он добавил, что подобные слова могут быть попыткой получить деньги, но это не приведет к желаемому результату.

«Куда они на Кольский полуостров поедут? На чем они полетят? Что касается Калининградской области, им кажется, что они вернут Кенигсберг. Осталось, чтобы еще в Бундесмарине заявили, что они потопят весь наш флот в Балтийском море. Пусть попробуют. Они уже пробовали в Первую и во Вторую мировые войны», — задался вопрос Дандыкин.

«Берлина не будет»

Член Cовета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что если Германия нападет на Россию, Берлин ждет сокрушительный ответ.

«Будь моя воля, я бы вообще с психопатами в дискуссии не вступал. Если он (командующий ВВС ФРГ. — «Газета.Ru») к чему-то подобному готов сегодня ночью, то, боюсь, он и ему подобные завтрашнего дня уже не увидят. Потому что никто не обещал им в ответ на избранные точки отвечать тоже таким же количеством точек. Это тот случай, на мой взгляд, когда высшее политическое руководство будет отвечать так, как положено, когда на нас нападает серьезный противник, а ФРГ — это страна НАТО. Этот удар может быть сокрушительным, после которого переговоры будет вести не с кем, как неоднократно предупреждал наш президент», — пояснил Климов.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с RTVI также напомнил, что Германия уже воевала и это закончилось Нюрнбергским трибуналом. Кроме этого, депутат назвал слова Нойманна безответственными и заявил, что в случае прямого конфликта под угрозой окажутся европейские столицы.

«Надо понимать, что европейских столиц [в этом случае] не будет. Понятно, что и нам сладко не придется, но европейских столиц не будет практически в мгновение. Если они дернутся, например, в сторону Калининградской области, Берлина не будет в первую очередь. Это они тоже должны осознавать», — подчеркнул Колесник.