«Пошел вон»: второй за месяц чиновник выругался на совещании с Хинштейном

Заседание правительства Курской области с участием губернатора Александр Хинштейна прервала фраза «Пошел вон». Как позже выяснилось, ее произнес исполняющий обязанности главы Льговского района Павел Вертиков. Чиновник объяснил, что это было не оскорбление, а радостный возглас, адресованный сисадмину по имени Владимир, и звучал он как «Пошел, Вов!». Хинштейн тем не менее пообещал, что поставит вопрос о наказании Вертикова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Исполняющий обязанности главы Льговского района Курской области Павел Вертиков прервал заседание правительства региона с участием губернатора Александр Хинштейна. Во время речи главы Курской области, которая была посвящена наведению порядка в сквере «Спутник», Вертиков выкрикнул в микрофон фразу «Пошел вон».

«Коллеги! Я прошу сейчас уточнить, откуда это было. Что-то у нас не то происходит на обратной связи. Технические службы, мне информацию представьте. Дальше будем разбираться уже гораздо более жестко», — в ответ заявил Хинштейн.

После этого губернатору доложили, что слова прозвучали из Льговского района. Хинштейн потребовал вывести Льговский район на обратную связь. На вопрос о том, кому была адресована фраза, Вертиков, исполняющий обязанности главы района с 15 июня, заявил, что «не знает, о чем речь». Он также оправдался тем, что у студии в тот момент не было связи и шла наладка. Однако затем все же признался, что разговаривал с сотрудником о текущей ситуации. В ответ на это Хинштейн заявил, что во время заседания не должны обсуждаться никакие другие проблемы, тем более такими формулировками.

«Вы не на междусобойчике, вы не на каком-то своем внутреннем мероприятии, где вы можете себе позволять... Хотя, на мой взгляд, это недопустимо вообще нигде и никогда», — отчитал чиновника губернатор.

На все оправдания Вертикова глава региона заявил, что чем больше тот говорит, чем больше себя закапывает. Хинштейн заявил, что подобного рода «инциденты» подрывают доверие людей и показывают низкий уровень культуры. Он также извинился перед курянами и пообещал обсудить произошедшее с находящимся в отпуске главой Льговского района.

«Я не собираюсь вас обучать хорошим манерам. Боюсь, что это уже поздно делать. С главой района, находящимся в отпуске, мы свяжемся, и я буду ставить вопрос о том, чтобы вас наказали», — подытожил губернатор.

Кому была адресована фраза

В беседе с Telegram-каналом Baza и. о. главы района рассказал, что на самом деле не выгонял никого из кабинета. Вертиков утверждает, что фраза была не оскорблением, а радостным возгласом.

По словам чиновника, адресована она была системному администратору по имени Владимир. Вертиков якобы крикнул ему «Пошел, Вов!», когда заработал интернет. Никакого «Пошел вон!», по его утверждению, не было.

Не первый случай

Подобные инциденты на трансляции случаются уже не первый раз. Месяц назад глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался во время онлайн-совещания с Хинштейном.

Губернатор рассказал о жалобах по отсутствию воды в селе Любимовка и обратился к Зайцеву с просьбой прокомментировать ситуацию. Как писал Mash, чиновник был уверен, что его микрофон выключен и не услышал вопроса из-за проблем со связью. В этот момент в эфире прозвучало: «Да *** (уйди. — «Газета.Ru») ты **** (послал на три буквы. — «Газета.Ru») отсюда».

Позже глава района извинился за свои слова и объяснил, что обращался не к участникам совещания, а к кому-то в своем кабинете. Губернатор Курской области заявил, что с Зайцевым будут «разбираться в более закрытом режиме». В отношении чиновника начали проверку, однако понес ли он какое-то наказание — неизвестно.