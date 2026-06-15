Бомба в портфеле. В Москве начался суд по делу о подрыве основателя батальона «АрБат» Саркисяна

Вараж Манукян перед началом рассмотрения дела во втором западном окружном военном суде в Москве, 15 июня 2026 года

Утром 3 февраля 2025 года в элитном жилом комплексе «Алые паруса» прогремел взрыв. Бомба сработала в холле на первом этаже. Жертвой теракта стал Армен Саркисян, 46-летний основатель добровольческого подразделения «АрБат», которое участвует в боевых действиях в Донбассе. Из всех причастных к убийству на скамье подсудимых оказался лишь один человек. За что его судят — в материале «Газеты.Ru».

«Слышен хруст стекла и крики»

3 февраля 2025 года в 9:45 из лифта на первом этаже дома в элитном ЖК «Алые паруса» вышел мужчина в сопровождении охранника. Здесь его уже ждал второй телохранитель. Втроем они направились к выходу на подземную парковку. Через несколько секунд прогремел взрыв.

Жители дома сразу узнали в одном из пострадавших своего соседа Армена Саркисяна. Его состояние было самым тяжелым. Кроме него, ранения получили охранники мужчины, консьерж и жительница дома, которая в момент взрыва выходила на улицу.

На кадрах с места ЧП видно, что в холле рухнул потолок и выбило все стекла.

«Я зашел в лифт, двери закрылись, и в этот момент раздался треск — я даже не подумал, что это взрыв. Как будто на стройке стену опрокинули — несильный грохот и клубы пыли. Когда лифт автоматически раскрылся, я посмотрел в холл, а там стена пыли, слышны хруст стекла и крики «вызывайте скорую», — вспоминал очевидец.

Саркисяна доставили в больницу с тяжелой комбинированной взрывной травмой головы, груди, живота, рук и ног, повреждениями внутренних органов и костей. Через несколько часов он скончался, не приходя в сознание.

Вскоре выяснилось, что на месте ЧП погиб еще один человек. Из-за большого количества травм установить, кто это, удалось не сразу. На следующий день стало известно, что это смертник Паруйр Матевосян, который пронес в дом взрывное устройство.

По данному факту следователи возбудили дело об убийстве, но уже летом переквалифицировали его в теракт.

«Реализовал этнический криминалитет»

Первоначально рассматривали две версии. По одной, с Саркисяном могли расправиться из-за бизнеса — он производил сигареты под армянской маркой для поставки в российские регионы, и этим якобы были недовольны поставщики оригинальных сигарет из Армении.

По другой версии — причиной стала его деятельность в зоне проведения спецоперации.

Большую часть жизни Саркисян провел в Донбассе. В 2014 году власти Украины назвали его одним из организаторов «пророссийского» штурма горсовета и отдела милиции Горловки и объявили в международный розыск.

В 2019 году он стал почетным президентом Федерации бокса ДНР, а в 2022 году создал добровольческое подразделение «АрБат» (Армянский батальон) — отдельный батальон из своих земляков, который принимал участие в СВО. С 1 июля 2023 года «АрБат» вошел в систему Минобороны.

Вскоре эта версия стала приоритетной — 25 июля 2025 года руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Максим Денисов заявил, что Армен Саркисян был заказан украинской стороной, а реализован через этнический криминалитет.

«Не знал о цели»

По данным следствия, организаторы теракта — «неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР Минобороны Украины», а подготовку к преступлению они начали еще за год.

Исполнителями выступила целая группа лиц. Гагик Арамян и Григор Гзырянц взяли на себя наблюдение. Они изучали планировку дома, устройство паркинга, фиксировали график и маршруты Саркисяна, работу его охраны.

Позднее сестра Гзырянца рассказывала, что ее брат уехал на Украину еще в 2017 году и несколько раз попадал в СИЗО. В 2024 году Григор признался ей, что на одном из допросов ему предложили сделку — выполнить задание в Москве в обмен на свободу. Помимо слежки за Саркисяном, Гзырянц должен был помочь соучастникам преступления с регистрацией. По данному факту в СК России также возбудили уголовное дело.

Ключевой участник преступный схемы — Паруйр Матевосян, погибший при взрыве. Он поселился в ЖК за несколько месяцев до теракта, в декабре 2024-го, так что 3 февраля никто не удивился тому, что он сидел на диване у лифтов и читал газету.

Возле мужчины стоял чемодан, в котором, как позднее выяснилось, и была бомба.

Злоумышленники собрали ее на основе противопехотной осколочной мины МОН-50, добавив к ней дополнительный заряд пластичного взрывчатого вещества и средство дистанционного подрыва. Как только Саркисян с охраной вышел из лифта, Матевосян подал сигнал подельнику, который привел устройство в действие.

Доставкой смертельного груза в Москву занимался Вараж Манукян. В 2014 году в Армении он был осужден за убийство, получил 9 лет и 8 месяцев колонии, но вышел по амнистии и перебрался в Россию. Здесь работал тренером в фитнес-клубе, а зимой 2024-го на него вышли сотрудники СБУ.

В декабре Манукян забрал бомбу и на машине привез в Люберцы, где передал Гзырянцу.

Всего в преступной схеме было задействовано больше 15 человек. Они объявлены в розыск, так как успели покинуть Россию. Дело в отношении Матевосяна прекратили в связи с его смертью.

Единственный, кто попал на скамью подсудимых за теракт, — курьер Манукян. Выполнив свою роль, он пытался скрыться — выбросил сим-карту, сменил место проживания, но оперативникам удалось его вычислить.

Манукяну предъявили обвинение в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном организованной группой. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Сам фигурант вину не признал и заявил, что не знал о цели организаторов преступления.

15 июня Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению делу Манукяна. На первом же заседании процесс закрыли до оглашения приговора.

По вменяемым статьям подсудимому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.