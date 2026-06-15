Две сплошные и прерывистая между ними. Откуда взялась странная разметка?

В России действует 26 типов дорожной разметки. Ее линии могут быть не только привычными белыми, но и желтыми, оранжевыми, синими, красными и даже черными. О том, что означают разные элементы разметки, как правильно ее читать, чтобы не получить штраф и не лишиться водительского удостоверения, — в материале «Газеты.Ru».

Парадокс «прерывистой между сплошными»

Ситуация, когда на середине проезжей части есть прерывистая линия разметки, помещенная между двумя сплошными, регулярно встречается на российских дорогах. Однако такой противоречивой разметки нет ни в одном нормативном документе.

Какая бывает разметка Актуальный стандарт, по которому классифицируется дорожная разметка в России, действует с 1 июня 2018 года — это ГОСТ Р 51256-2018. Согласно этому документу, она делится на четыре группы: горизонтальная разметка наносится прямо на асфальт, вертикальная применяется на бордюрах, опорах и пролетах мостов, порталах тоннелей. Также разметка делится на постоянную и временную. При этом, согласно Правилам дорожного движения, временная оранжевая разметка имеет приоритет над постоянной. Там, где на асфальте есть и оранжевые, и белые полосы, руководствоваться нужно оранжевыми.

Действующий ГОСТ знает только одну комбинированную разметку (тип 1.11), где две линии, сплошная и прерывистая, помещены рядом. Выезжать на встречную полосу для обгона, либо перестраиваться в соседний ряд, можно только со стороны прерывистой линии.

А вот «бутерброд» из двух сплошных с прерывистой между ними — это недопустимое отклонение от стандарта,

говорящее о кустарном нанесении линий. Также центральная прерывистая линия может остаться, если организация движения изменилась, и дорожники нанесли две сплошные, а прежнюю, прерывистую, не убрали.

Водитель обязан руководствоваться стандартными элементами, которые там присутствуют, а именно — двумя внешними сплошными линиями. Следует помнить, что их пересечение категорически запрещено. Выезд на встречную полосу через двойную сплошную квалифицируется по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, что влечет лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в 5 тыс. рублей в случае фиксации нарушения камерой.

Основной цвет — белый

Белая разметка — самая распространенная. Она служит для разделения транспортных потоков, обозначает полосы и островки безопасности, парковочные места, также белой краской со световозвращающими свойствами дублируют на асфальте дорожные знаки.

Следует помнить основное правило:

сплошные линии разметки, разделяющие транспортные потоки, пересекать нельзя.

Ответственность за его нарушение зависит от типа линии и маневра. На сплошную линию у края проезжей части можно наезжать, если вы собираетесь остановиться на обочине.

Белая прерывистая линия с короткими штрихами разрешает перестроение, а с длинными штрихами предупреждает о приближении к сплошной линии разметки — пересекать ее можно, но в зоне ее действия стоит задуматься о завершении маневра. Также следует помнить, что если требования разметки и дорожных знаков противоречат друг другу, ориентироваться следует на знаки.

Желтая, оранжевая и «вафельница»

В зависимости от ситуации постоянная разметка желтого цвета может запрещать остановку и стоянку, а также обозначать границы перекрестков и остановок общественного транспорта. Сплошная желтая линия вдоль края проезжей части работает в паре со знаком «Остановка запрещена» и обозначает зону его действия. Согласно ПДД, останавливаться при такой разметке нельзя ни на секунду под угрозой штрафа.

«Вафельная» разметка Наталья Селиверстова/РИА Новости

Прерывистая желтая линия у края проезжей части соответствует знаку «Стоянка запрещена», который допускает кратковременные остановки — до 5 минут, либо более, если это связано с посадкой и высадкой пассажиров или погрузкой и выгрузкой грузов.

Зигзагообразная разметка желтого цвета обозначает границы остановки общественного транспорта.

Она сопровождает соответствующий дорожный знак с силуэтом автобуса и допускает остановку легковых автомобилей и такси для посадки и высадки пассажиров.

«Вафельная» желтая разметка с индексом 1.26 появилась в российских ПДД в 2017 году для борьбы с заторами на перекрестках. Правило ее соблюдения простое: если впереди возникла пробка, которая вынудит вас остановиться и заблокировать движение перпендикулярного потока, когда светофор переключится —

въезжать на ярко-желтую сетку с диагональными линиями запрещено.

Исключение — только для поворота налево или направо, но и в этом случае останавливаться на сетке нельзя. Камеры фиксации нарушений ПДД обучены «видеть» автомобиль, стоящий на желтой сетке более 5 секунд. Штраф за нарушение — 1 тыс. рублей по части 1 статьи 12.13 КоАП РФ.

Сотрудники коммунальной службы наносят временную дорожную разметку на Тверской улице в Москве Евгений Одиноков/РИА Новости

Временную оранжевую разметку наносят в местах проведения дорожных работ, и она имеет приоритет над постоянной белой разметкой, который закреплен в ПДД. После окончания работ такую разметку обязаны удалить дорожные службы. Как правило, она наносится менее стойкой к износу краской, чем основная белая.

Синяя разметка — на платной парковке

Синяя разметка на улицах российских городов появилась относительно недавно, и у нее есть строго определенная функция. Прерывистыми короткими штрихами синего цвета обозначается граница зоны платной парковки. Такая разметка всегда сочетается со знаком «Парковка» и табличкой «Платные услуги».

Синяя дорожная разметка на улицах Москвы, обозначающая зону платной парковки Агентство «Москва»

Раньше эта разметка была белой, но с введением нового стандарта синий цвет стал маркером коммерческих парковочных зон. И если вы остановились в зоне действия такой разметки, не забудьте заплатить за стоянку во избежание штрафа.

Красная — для велосипедистов и дипломатов

Красный цвет в дорожной разметке — это сигнал повышенного внимания, он используется довольно редко, но в очень важных местах. Например, красное поле между двумя прерывистыми белыми линиями обозначает место пересечения велосипедной дорожки с проезжей частью. Она чаще всего встречается при въезде во дворы или на прилегающие территории. Для водителя это означает, что при проезде через красную «велополосу» он обязан уступить дорогу всем велосипедистам. Остановка и стоянка на красном поле запрещены пунктом 12.4 ПДД

Разметка, обозначающая велодорожку «Газета.Ru»

С помощью полимерной краски красного цвета на дороги наносят и рельефные шумовые полосы перед пешеходными переходами, которые не запрещают движение, а лишь предупреждают об опасности. Последняя редкая разновидность — разметка 1.24.6 с красным фоном, обозначающая стоянку для автомобилей дипломатического корпуса. Важно запомнить, что самостоятельных красных линий разметки ГОСТом не предусмотрено — это всегда фоновое заполнение в составе того или иного стандартного типа разметки.

Где бывает черная и зеленая разметка

Дорожная разметка в России может быть даже черного цвета. Эта краска используется в вертикальной разметке, которая наносится на опоры мостов, бордюры и ограждения, чтобы обозначить препятствия и опасные участки в темноте или в плохую погоду.

Чередование черных и белых полос используется также на бордюрах около крутых поворотов, островков безопасности и на автобусных остановках Такая разметка лишь визуально выделяет опасные места.

В горизонтальной разметке на проезжей части черный цвет используется крайне редко:

он нужен, например, при дублировании запрещающих знаков на асфальте.

Для дорожной разметки в России применяется даже зеленый цвет: в частности, в 2025 году зеленая разметка появилась в Туле на веломаршруте «Лев Толстой», соединяющем центр города с музеем-усадьбой писателя «Ясная Поляна».

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