Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика
ТВЗ

ВС России нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве. Военная операция, день 1573-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1573-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

ВС России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, над Россией ночью уничтожили 123 украинских беспилотника. ВСУ вновь атаковали мосты между Крымом и Херсонской областью — возле Чонгара и Геническа, заявил губернатор Владимир Сальдо. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:05

Над Рязанской областью ночью сбили два БПЛА, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков.

8:53

⚡️Российские войска в ответ на террористические акты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также военным аэродромам и ТЦК, сообщило Минобороны РФ.

8:32

⚡️ВС России ночью поразили завод «Арсенал» — одно из ключевых предприятий украинского ВПК, а также завод «Викадо» в Жулянах и Киевский ремонтно-механический завод, сообщает Mash.

«В результате некорректной работы украинской [системы] ПВО ракеты Patriot упали на территорию Киево-Печерской лавры, повредив Успенский собор, а также на жилые дома вблизи этого района», — говорится в публикации.

8:28

Над территорией ДНР за прошедшие сутки уничтожили 14 беспилотников ВСУ, сообщил штаб обороны республики.

8:20

ВСУ за минувшие сутки 52 раза атаковали территорию Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

8:17

Расчет РСЗО «Ураган» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении, сорвав ротацию подразделений противника, сообщило Минобороны РФ.

8:12

Над Тульской областью ночью сбили 16 украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

8:10

❗️Европейские политики призывают к прекращению огня на Украине, чтобы использовать «передышку» для усиления ВСУ, пишет Strategic Culture.

«Правительства Европы и ее бюрократы из ЕС и НАТО по-прежнему привержены идеологии нанесения России стратегического поражения», — отмечается в публикации.

8:08

ВСУ устанавливают терминалы спутниковой связи Starlink на беспилотники Hornet, сообщил начальник расчета БПЛА группировки войск «Центр» Виталий Спиридонов.

«Я сбил семь Hornet в общем. Из их особенностей только то, что периодически они летают со Starlink — спутниковым интернетом. <…> Они летят в основном [на высоте] до 300 метров. Обнаруживаем их еще, наверное, километров за 10 от нас», — приводит его слова ТАСС.

Читайте также
Бесшумный убийца с интеллектом: чем опасны дроны ВСУ Hornet
8:07

❗️В Белгородской области в результате сброса взрывного устройства на частный дом пострадала мирная жительница, сообщил оперштаб региона.

8:05

На подлете к Москве после полуночи отражена атака четырех беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.

8:04

🔴 Беспилотники ВСУ ночью атаковали жилой сектор городского округа Тулы, погибли три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали», — добавил он.

8:03

❗️В Херсонской области после массового налета БПЛА вновь повреждены мосты, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто», — отметил он.

Читайте также
«Ударили по мосту»: что известно о закрытии пункта пропуска в Крым в районе Чонгара
8:02

В Киеве на фоне сообщений о взрывах более 140 тыс. абонентов остались без электроснабжения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

8:01

⚡️Над Россией ночью уничтожили 123 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

8:00

Сегодня 1573-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дата подписания сделки США и Ирана, продажи несуществующих туров и опасность шаровой молнии. Что нового к утру 15 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!