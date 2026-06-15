ВС России нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве. Военная операция, день 1573-й

Над Рязанской областью ночью сбили два БПЛА, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков.
⚡️Российские войска в ответ на террористические акты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также военным аэродромам и ТЦК, сообщило Минобороны РФ.
⚡️ВС России ночью поразили завод «Арсенал» — одно из ключевых предприятий украинского ВПК, а также завод «Викадо» в Жулянах и Киевский ремонтно-механический завод, сообщает Mash.
«В результате некорректной работы украинской [системы] ПВО ракеты Patriot упали на территорию Киево-Печерской лавры, повредив Успенский собор, а также на жилые дома вблизи этого района», — говорится в публикации.
Над территорией ДНР за прошедшие сутки уничтожили 14 беспилотников ВСУ, сообщил штаб обороны республики.
ВСУ за минувшие сутки 52 раза атаковали территорию Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Расчет РСЗО «Ураган» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении, сорвав ротацию подразделений противника, сообщило Минобороны РФ.
Над Тульской областью ночью сбили 16 украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
❗️Европейские политики призывают к прекращению огня на Украине, чтобы использовать «передышку» для усиления ВСУ, пишет Strategic Culture.
«Правительства Европы и ее бюрократы из ЕС и НАТО по-прежнему привержены идеологии нанесения России стратегического поражения», — отмечается в публикации.
ВСУ устанавливают терминалы спутниковой связи Starlink на беспилотники Hornet, сообщил начальник расчета БПЛА группировки войск «Центр» Виталий Спиридонов.
«Я сбил семь Hornet в общем. Из их особенностей только то, что периодически они летают со Starlink — спутниковым интернетом. <…> Они летят в основном [на высоте] до 300 метров. Обнаруживаем их еще, наверное, километров за 10 от нас», — приводит его слова ТАСС.
❗️В Белгородской области в результате сброса взрывного устройства на частный дом пострадала мирная жительница, сообщил оперштаб региона.
На подлете к Москве после полуночи отражена атака четырех беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.
🔴 Беспилотники ВСУ ночью атаковали жилой сектор городского округа Тулы, погибли три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали», — добавил он.
❗️В Херсонской области после массового налета БПЛА вновь повреждены мосты, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто», — отметил он.
В Киеве на фоне сообщений о взрывах более 140 тыс. абонентов остались без электроснабжения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
⚡️Над Россией ночью уничтожили 123 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.
Сегодня 1573-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.