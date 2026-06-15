ВС России нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве. Военная операция, день 1573-й

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ВСУ устанавливают терминалы спутниковой связи Starlink на беспилотники Hornet, сообщил начальник расчета БПЛА группировки войск «Центр» Виталий Спиридонов.

«Я сбил семь Hornet в общем. Из их особенностей только то, что периодически они летают со Starlink — спутниковым интернетом. <…> Они летят в основном [на высоте] до 300 метров. Обнаруживаем их еще, наверное, километров за 10 от нас», — приводит его слова ТАСС.