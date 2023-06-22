На какую глубину спускался пропавший батискаф Titan

Воздух на батискафе «Титан», пропавшем неподалеку от места гибели «Титаника», должен был закончиться 22 июня в 14:08 мск. Изначально считалось, что запасов кислорода на борту должно хватить на 96 часов – четверо суток. Связь с батискафом, на борту которого находятся пять человек, пропала 18 июня.

Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон, опытный исследователь океанических глубин считает, что либо батискаф застрял «очень сложным образом», либо случился масштабный и неисправимый в полевых условиях сбой.

При этом батискаф «Титан» спроектирован так, чтобы автоматически всплывать через сутки после погружения.

Океанолог Александр Инзарцев предположил, что по достижении определенной глубины корпус батискафа мог схлопнуться или взорваться. Если же он потерялся недалеко от остова «Титаника», то аппарат можно попытаться найти с помощью гидролокатора.

Спуск к лежащему на глубине 3,8 км пароходу занимает обычно около 2,5 часов. Батискаф перестал выходить на связь через полтора часа.

Человек может погрузиться с легким водолазным оборудованием максимум — по книге Рекордов Гиннесса — до 318,25 метров. А в 2019 году Виктору Весково в специальном батискафе удалось погрузиться на глубину 10 927 метров — достигнув дна Марианской впадины.

Глубже всех млекопитающих может погрузиться кит-клюворыл — до 2992 метров, а кашалот способен занырнуть до 2035 метров, сообщало РИА Новости. Абсолютный рекорд погружений среди атомных подводных лодок был поставлен в 1985 году — командой советской АПЛ «Комсомолец», погрузившейся на 1027 метров. При этом на глубине 800 метров субмарина, затонувшая спустя четыре года из-за аварии, смогла успешно произвести пуск торпед-болванок.