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Инфографика

Кто представляет Россию и Украину на прямых переговорах

16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры представителей России и Украины. Они продлились менее двух часов, стороны договорились о масштабном обмене пленными.

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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Также Москва и Киев намерены сформулировать свое видение потенциального прекращения огня, после чего обсуждения продолжатся, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме него Россию представляли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Кроме того, в российскую делегацию входили эксперты: первый замглавы управления информации Генштаба Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Украину на переговорах представляли 12 человек: министр обороны Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый зампред Службы внешней разведки Олег Луговской и другие высокопоставленные военные и сотрудники разведслужб.

До этого российские и украинские переговорщики общались в 2022 году: трижды — в Белоруссии и один раз — в Турции. Во всех случаях делегацию РФ возглавлял Мединский, кроме него во всех встречах участвовал Фомин. Среди украинских представителей чаще всех на переговорах появлялся Умеров — еще в качестве депутата Верховной рады он присутствовал на двух раундах в Белоруссии и на встрече 29 марта 2022-го в Стамбуле.

Как менялся состав делегаций — в инфографике «Газеты.Ru».

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