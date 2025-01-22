Когда выгоднее всего брать отпуск в 2025 году

Самыми выгодными месяцами для отпуска будут те, в которых максимальное число рабочих дней, в 2025 году это июль и октябрь (в них по 23 рабочих дня). Хорошо подойдут апрель, сентябрь и декабрь (22 рабочих дня). Меньше всего рабочих дней в январе, мае, июне и ноябре, поэтому они с точки зрения выгоды будут наименее подходящими.

На сумму отпускных влияют несколько факторов. В частности, есть ли в период отпуска праздничные дни (они оплачиваться не будут) и каким был средний заработок за расчетный период (последний рабочий год).

Увеличить отпуск можно, соблюдая три правила. Первое — начинать его с понедельника, а заканчивать пятницей (так выходные дни в отпуск не войдут, но у работника будет четыре дополнительных дня отдыха). Второе — планировать отпуск непосредственно перед или после официальных праздников. Третье — делить отпуск на части, но одна часть обязательно должна составлять 14 дней и больше.