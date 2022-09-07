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Инфографика

Как менялась цена на iPhone в России и США

За 15 лет смартфоны от Apple подорожали в России в четыре раза. Первый iPhone вышел в 2007 году и официально в России не продавался. На сером рынке смартфон стоил примерно 21 тыс. руб. При этом в 2021 году iPhone 13 стоил в России от 80 тыс. руб. В США за тот же период цены выросли чуть более чем в полтора раза — с $499 до $799.

В 2022 году цена нового iPhone 14 в долларах США осталась на том же уровне. Продукция Apple больше не поставляется в Россию по официальным каналам, цена на сером рынке неизвестна.

Как менялась цена на iPhone в России и США за 15 лет — в инфографике «Газеты.Ru».
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