Свежая Audi Q7 и электромобиль от BMW: как обновились ушедшие из России иномарки

«Газета.Ru» назвала 7 ушедших из России иномарок, которые обновились за границей

Пока российский авторынок привыкает к китайским автомобилям под локальными брендами, ведущие мировые автоконцерны обновляют бестселлеры, которые официально в нашу страну не попадут. Audi рассекретила новый Q7, BMW показала «трешку», выглядящую как концепт-кар, а Nissan решил возродить седан Primera. Об этих и других новинках мирового автопрома, которые объедут Россию стороной, – в материале «Газеты.Ru».

Audi Q7 и электрический наддув

Немецкий автопроизводитель раскрыл подробную информацию о флагманском кроссовере третьего поколения. Новый Q7 в Германии будет стоить от 87,9 тыс. евро, первые машины будут доставлены заказчикам уже в начале осени.

Audi Q7 Audi

Европейцам кроссовер предложат только с 3,0-литровым турбодизелем V6 в двух вариантах мощности – 245 л.с. и 299 л.с. Дизель дополнен системой «мягкого гибрида» с 48-вольтовым стартер-генератором и электрическим турбо нагнетателем, который раскручивается до 90 000 об/мин за 250 миллисекунд

Впервые Q7 доступен с шестью отдельными креслами («капитанские кресла» во втором ряду). А опциональная панорамная крыша с жидкими кристаллами может менять прозрачность. Еще одна «фишка» — проекция указателей поворота на проезжую часть. Функция активируется в темное время суток при включении ближнего света.

BMW i3: сначала электромобиль

Новинка построена на платформе Neue Klasse и выглядит как концептуальный автомобиль: футуристический нос, узкие фары и полностью гладкие панели. Заявленный запас хода для нового электрического седана i3 достигает 900 км. Дебют нового поколения бензинового седана ожидается позднее.

BMW i3 BMW

Мощность силовой установки BMW i3, построенной на 800-вольтовой архитектуре, составляет 469 л.с., максимальный крутящий момент — 645 Нм. Батарея позволяет пополнить запас энергии на преодоление 400 км всего за 10 минут.

В салоне царит минимализм: предусмотрен массивный 18-дюймовый экран и проекция показаний приборов на всю поверхность лобового стекла.

Благодаря системе рекуперации нового поколения водитель может регулировать уровень «подхвата» педалью акселератора. В режиме «B» автомобиль учится тормозить двигателем, предугадывая дорожную ситуацию через навигацию. Производство автомобиля стартует в августе 2026 года.

Nissan Primera

Nissan воскресил имя Primera в рамках концепции вывода на глобальные рынки автомобилей, первоначально разработанных для Китая. Новинка дебютировала на автосалоне в Маниле и является «близнецом» китайского седана Nissan N7, который разработан совместно с Dongfeng. По длине новый Nissan Primera обгоняет Toyota Camry.

Nissan Primera Nissan

В активе электрокара 60-киловаттная батарея и один электромотор на 215 л.с. Запас хода — около 500 км. Это часть новой стратегии Nissan, в рамках которой китайские разработки экспортируются на развивающиеся рынки. Для России, где Primera когда-то была хитом среди госчиновников, такое возвращение неактуально.

Mitsubishi Eclipse

Японский концерн Mitsubishi выпустил под названием Eclipse Sportback перелицованный Nissan Leaf. У нового Eclipse те же двери и форма кузова, что и у Leaf. Отличие лишь в переднем бампере с «акульим» носом, радиаторной решетке и задних фонарях.

Mitsubishi Eclipse Sportback Mitsubishi

У автомобиля передний привод, мотор мощностью 218 л.с. и батарея на 75 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 488 км. Продажи стартуют в США осенью 2026 года. Настоящего наследника культового купе Eclipse с турбомотором мы, вероятно, уже не увидим никогда.

Mercedes-Benz GLC

Mercedes продолжает расширять линейку «заряженных» кроссоверов, и вновь — мимо нас. К уже известному топовому GLC 400 с батареей на 94 кВт·ч добавились две «народные» версии — GLC 250 и GLC 300 4Matic. Они получили менее емкую батарею на 85 кВт·ч, но сохранили 800-вольтовую электрическую систему.

Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz

Младшая версия — заднеприводная с отдачей 349 л.с. и запасом хода 650 км, старшая — полноприводная с силовой установкой мощностью 416 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 4,7 с.

Peugeot e-208 GTi

Peugeot официально показал долгожданную «заряженную» версию хэтчбека 208, и она стала чисто электрической. Фанатам марки, которые помнят рев мотора 205 GTi, это, вероятно, принесет разочарование, но технические характеристики новинки впечатляющие. Один электромотор на передней оси выдает 278 л.с., что на 124 л.с. больше, чем у стандартной версии. До «сотни» автомобиль ускоряется за 5,7 с.

Peugeot E-208 GTi Peugeot 208

Визуально «заряженный» 208 можно отличить от стандартного по расширенным колеям и заниженной подвеске. В активе автомобиля также механический самоблокирующийся дифференциал. Есть и характерный декор: элементы красного цвета в решетке радиатора и массивное антикрыло. На одной зарядке машина способна проехать 375 км. Выход на европейский рынок запланирован на конец 2026 года.

Fiat Grizzly

Fiat с новой моделью Grizzly решил закрепиться в сегменте компактных семейных кроссоверов. Абсолютно новый автомобиль для глобального рынка будет выпускаться с двумя типами кузова – обычном и купеобразном, с покатой крышей. Fiat анонсирует бензиновые и полностью электрические версии по доступным ценам.

Fiat Grizzly Fiat

Grizzly – прямой наследник модели 500X, которая была снята с производства в 2024 году. Новинка метит в массовый европейский C-сегмент, где правят бал Kia Sportage и Dacia Bigster. Длина автомобиля — чуть менее 4,5 м. Производство развернут сразу на нескольких континентах – для Европы, Африки и Ближнего Востока.