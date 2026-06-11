Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика
ТВЗ

Над Россией ночью сбили более 300 украинских БПЛА. Военная операция, день 1569-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1569-й день
Александр Полегенько/ТАСС

В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили 330 украинских беспилотников, передает Минобороны. Из-за атаки дронов на Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар, пламя уже потушили, сообщили в региональном оперштабе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
08:28

Ночью и утром 11 июня в трех аэропортах России вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

— В Жуковском (Раменское) ограничения действовали с 02:06 до 03:12 мск.
— В Сочи ограничения вводили дважды: с 04:12 до 04:59 мск и повторно с 06:05 мск.
— В Геленджике с 04:24 мск введены дополнительные временные ограничения. Согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы только с 08:30 до 20:00.

08:20

❗️Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по городу. Из атакованного ВСУ музея вынесли несколько фрагментов полотна, они серьезно повреждены, уточнили в министерстве.

08:17

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится в постоянном контакте со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

«Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», — отметил он в интервью газете Berliner Zeitung.

08:15

НПЗ в населенном пункте Афипский (Северский район Краснодарского края) загорелся в результате падения обломков украинских БПЛА, сообщили в региональном оперштабе. Пожар уже потушили.

«Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России», — отметили власти.

08:10

Двое человек пострадали в результате попадания обломков украинского БПЛА в многоквартирный дом в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В результате произошло возгорание, пострадавшим оказывают помощь.

«Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности», — написал глава региона.

08:02

⚡️ Силы ПВО сбили 330 украинских БПЛА с 20:00 среды до семи утра четверга, сообщили в Минобороны. БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

08:00

Сегодня 1569-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!