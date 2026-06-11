Над Россией ночью сбили более 300 украинских БПЛА. Военная операция, день 1569-й

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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится в постоянном контакте со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

«Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», — отметил он в интервью газете Berliner Zeitung.