Над Россией ночью сбили более 300 украинских БПЛА. Военная операция, день 1569-й

Ночью и утром 11 июня в трех аэропортах России вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
— В Жуковском (Раменское) ограничения действовали с 02:06 до 03:12 мск.
— В Сочи ограничения вводили дважды: с 04:12 до 04:59 мск и повторно с 06:05 мск.
— В Геленджике с 04:24 мск введены дополнительные временные ограничения. Согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы только с 08:30 до 20:00.
❗️Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по городу. Из атакованного ВСУ музея вынесли несколько фрагментов полотна, они серьезно повреждены, уточнили в министерстве.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится в постоянном контакте со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.
«Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», — отметил он в интервью газете Berliner Zeitung.
НПЗ в населенном пункте Афипский (Северский район Краснодарского края) загорелся в результате падения обломков украинских БПЛА, сообщили в региональном оперштабе. Пожар уже потушили.
«Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России», — отметили власти.
Двое человек пострадали в результате попадания обломков украинского БПЛА в многоквартирный дом в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В результате произошло возгорание, пострадавшим оказывают помощь.
«Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности», — написал глава региона.
⚡️ Силы ПВО сбили 330 украинских БПЛА с 20:00 среды до семи утра четверга, сообщили в Минобороны. БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Сегодня 1569-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.