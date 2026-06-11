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Обломки дронов упали на дом в Краснодаре. Что известно о пострадавших и пожаре на НПЗ

В Краснодаре обломки беспилотников попали в многоквартирный дом, двое пострадали
Сергей Аверин/РИА Новости

В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, начался пожар, пострадали два человека. В Северском районе загорелась территория Афипского НПЗ, повреждены частные дома и газовая магистраль, один человек получил ранения.

В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, после чего начался пожар. По предварительным данным, пострадали два человека. В Северском районе обломки беспилотников упали на территории Афипского НПЗ, также повреждения получили частные домовладения и газовая магистраль.

О попадании обломков беспилотника в многоквартирный дом в Краснодаре сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, регион отражал атаку БПЛА, беспилотная опасность была объявлена по всей территории края.

«Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание», — написал глава региона.

Позднее мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил район падения обломков. По его словам, они упали в Центральном внутригородском округе. Кондратьев обратился к жителям края с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Удар по Северскому району

Параллельно с сообщениями из Краснодара оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отражении атаки БПЛА в Северском районе. По данным оперштаба, обломки беспилотников упали в поселке Афипском. После этого началось возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода.

В сообщении оперативного штаба также говорилось, что обломки БПЛА обнаружили по трем адресам частного сектора. В одном домовладении загорелась хозяйственная постройка. Еще в одном доме взрывной волной выбило остекление. Кроме того, была нарушена газовая магистраль.

Афипский НПЗ расположен в поселке Афипском Северского района. Это один из объектов нефтепереработки на территории Краснодарского края, который ранее уже подвергался атакам беспилотников.

Сирены прозвучали впервые

Во время отражения атаки в Краснодаре включили сигнал системы оповещения. По словам мэра Наумова, в городе прозвучал сигнал «Внимание всем». Звуковое оповещение об опасности атаки БПЛА было применено в краевой столице впервые.

Наумов попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и пройти в безопасное место. Он рекомендовал не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон или держаться подальше от окон, а также не пользоваться лифтом.

Для тех, кто находился на улице, мэр советовал укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Он также предупредил, что не следует прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и у остановочных павильонов.

Атаки продолжаются сутки

Сообщения о ночной атаке на Краснодарский край появились после серии предупреждений о беспилотной опасности в регионе накануне. 10 июня оперативный штаб Краснодарского края публиковал сообщение Минобороны о перехвате и уничтожении 203 украинских беспилотников самолетного типа с 8:00 до 20:00 мск.

Дроны были поражены над несколькими регионами России, включая Краснодарский край, а также над Крымом, Черным и Азовским морями.

Уже через час после этого оперштаб сообщил об объявлении угрозы атаки БПЛА в Туапсинском округе. Позднее появились сообщения об отражении атаки уже в Северском районе, где обломки беспилотников упали в поселке Афипском и вызвали пожар на территории НПЗ.

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