«Банк России не будет делать пауз». Продолжится ли снижение ключевой ставки?

Банк России 19 июня с большой долей вероятности снизит ключевую ставку до 14% годовых, считают большинство опрошенных «Газетой.Ru» экономистов и финансовых аналитиков. При этом часть экспертов допускает более решительный шаг — сразу до 13,5%, а некоторые не исключают еще большего снижения. Если прогнозы аналитиков оправдаются, это будет девятое подряд снижение ключевой ставки.

По мнению экспертов, замедление инфляции, крепкий рубль и охлаждение экономики позволяют Банку России продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики. Большинство из них ждут от регулятора снижения ставки на 50 базисных пунктов — до 14%.

«Такой шаг позволяют сделать динамика инфляции и крепкий рубль. При этом процесс нормализации денежно-кредитной политики тормозят повышенные инфляционные ожидания населения, быстрый рост зарплат и риск среднесрочного ослабления рубля. ЦБ наверняка учитывает перспективу среднесрочного ослабления рубля на сезонном, монетарном и бюджетном факторах. Это потенциальный проинфляционный фактор», — отметил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru».

Схожего сценария придерживается экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова. Она считает наиболее вероятным снижение ставки с 14,5% до 14%. По словам Кузнецовой, инфляция замедляется, экономика охлаждается, а высокая стоимость денег продолжает давить на кредитование, инвестиции и потребительский спрос.

Однако часть аналитиков считает, что Центробанк может действовать смелее. Так, старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов допускает диапазон от 0,5 до 1 п.п. в зависимости от внешних условий.

«Многое зависит от мировой турбулентности и непрогнозируемых событий, таких, например, как переход ирано-израильского конфликта в стадию масштабной эскалации, что приведет к скачку цен на энергоносители», — сказал эксперт.

Более решительного решения ждет кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Вероятность снижения ставки он оценивает в 99%, а главную дискуссию видит не вокруг самого факта снижения, а вокруг его масштаба.

«Предполагаю, что на столе будут варианты снижения в диапазоне от 0,5 п.п. до 1,5 п.п. Вероятнее всего, с учетом актуальных социально-экономических тенденций и присущей Банку России осторожности в принятии решений, конечным решением станет снижение на 1 п.п.», — сказал Балынин.

Что будет с вкладами

Доходность депозитов начала снижаться еще до июньского заседания ЦБ. По данным регулятора, в настоящее время средние ставки по вкладам в российских банках достигают 13-16% годовых. Банки постепенно закладывают в свои продукты дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, а спрос на кредиты остается недостаточно высоким, чтобы конкурировать за деньги вкладчиков любой ценой.

По словам Бахтина, тренд на плавное снижение доходности продолжится. Банки опускают ставки быстрее, чем снижается ключевая, поскольку не заинтересованы в дорогих пассивах, подчеркнул эксперт.

Ферапонтов отметил, что крупнейшие банки обычно реагируют на решение ЦБ достаточно быстро: они дают клиентам два-три дня, чтобы зафиксировать вложения по текущей ставке, а затем пересматривают тарифную линейку . Условия по накопительным счетам меняются еще быстрее, поскольку напрямую зависят от ставки денежного рынка, добавил экономист.

«Газета.Ru»

Кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин ожидает, что до конца лета ставки по депозитам в крупнейших банках могут снизиться еще на 0,3–0,5 п.п. При этом депозиты остаются актуальным инструментом, хотя вкладчикам уже стоит присматриваться к долгосрочным облигациям и фондам ликвидности, считает экономист.

Что будет с кредитами

После заседания ЦБ банки, вероятно, продолжат снижать ставки по кредитам, считают эксперты. Однако речь идет скорее о постепенной корректировке условий, чем о возвращении эпохи дешевых денег. По мнению экономистов, заметное оживление кредитного рынка начнется только после более существенного снижения ключевой ставки.

Согласно информации маркетплейса «Финуслуги», средние ставки по потребительским кредитам без залога составляют 25-35%. По данным Федерального кадастрового центра, ставки по рыночной ипотеке — 16-19% в среднем.

Бахтин считает, что условия кредитования могут немного улучшиться вслед за июньским решением ЦБ, но реального оживления кредитной активности стоит ждать только при ключевой ставке 10–12%. По его оценке, это перспектива 2027 года.

По мнению Суетина, банки начнут пересматривать условия практически сразу — за два-три дня до заседания или в течение недели после него.

«Рыночная ипотека останется дорогой. Переломным моментом на рынке будет вторая половина года, когда ключевая ставка войдет хотя бы в диапазон 12–13%, тогда рыночная ипотека подешевеет до 15–16%», — допустил Суетин.

Что будет с рублем

Само решение ЦБ, вероятнее всего, не вызовет резких движений на валютном рынке. Снижение ставки уже в основном заложено в ожидания финансового рынка. Однако по мере смягчения политики рубль будет постепенно терять часть поддержки. На курс также будут влиять сезонный рост спроса на валюту, операции Минфина, импорт и экспортная выручка.

Бахтин считает снижение ключевой ставки фактором системного давления на рубль. При этом выраженной реакции в день заседания может и не быть, если решение совпадет с ожиданиями рынка. По оценке инвестстратега, в июне доллар будет стоить 75 рублей, евро — 88 рублей, юань — 11 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов ожидает доллар по 75–76 рублей в июне и 78-80 рублей в июле-августе.

Смирнов напомнил, что в конце июня завершатся операции Банка России по зеркалированию инвестиций из ФНБ. Сейчас это около 4,62 млрд рублей ежедневных продаж валюты. Сокращение предложения валюты на рынке может дополнительно поддержать рост курса доллара, подчеркнул эксперт.

Васильев ожидает, что в ближайшие две недели после заседания рубль продолжит торговаться в диапазонах 71–76 за доллар, 10,5–11,2 за юань и 83–89 за евро.

«Мы ожидаем, что в июне перебои с поставками сырья через Ормузский пролив сохранятся, а цена на российскую экспортную нефть останется около $85 за баррель. Повышенная экспортная выручка продолжит оказывать поддержку рублю», — сказал аналитик.

Балынин придерживается другой оценки. Он считает, что ключевая ставка не оказывает прямого влияния на курс рубля, а сам рубль сейчас остается крайне крепким и не нуждается в специальных мерах поддержки. По его прогнозу, возможно движение курса к фундаментальным значениям — 65 рублей за доллар и 77 рублей за евро.

Что дальше?

Следующим важным событием для финансового рынка станет заседание Банка России 24 июля. Именно оно должно показать, насколько быстро регулятор готов двигаться дальше по пути снижения ставки. Здесь оценки экспертов расходятся сильнее: часть ждет продолжения снижения, часть допускает паузу.

Васильев ожидает, что 24 июля Банк России снова снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 13,5%. Суетин допускает более широкий шаг — на 0,5–1 п.п.

Балынин считает, что в июле ЦБ продолжит снижение, а за два ближайших заседания ключевая ставка может опуститься до 12–13%.

«В целом, я считаю, что в 2026 году Банк России не будет делать пауз при принятии решений по снижению ключевой ставки, тем самым демонстрируя рынку свои твердые намерения по продолжению выбранного в 2025 году курса на смягчение денежно-кредитной политики», — сказал экономист.

При этом эксперты обращают внимание на то, что лето традиционно остается непростым периодом для инфляции.

«Если проинфляционные факторы усилятся, уже в июле снижение инфляции может заметно замедлиться. В таком случае Банк России может отказаться от дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний, чтобы оценить устойчивость текущих тенденций», — заключил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.