На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Экономический эффект от реализации программы энергосбережения «Удмуртнефти» составил 240 млн рублей

«Удмуртнефть», основное нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртской Республики, по итогам реализации программы энергосбережения в 2025 году, сократила потребление электроэнергии на 36 млн кВт*ч. В денежном выражении эффект составил около 240 млн рублей.

Этот результат достигнут за счет внедрения отечественных энергоэффективных технологий и оборудования в процессы добычи, подготовки и транспортировки углеводородного сырья, а также закачки рабочего агента в пласт. Результаты проведенных работ повысили энергетическую эффективность работы насосного оборудования и снизили энергозатраты, в том числе за счёт сокращения доли попутной воды в добываемой продукции.

В 2025 году на месторождениях «Удмуртнефти» продолжилось применение электроцентробежных насосов с высоким КПД, вентильных и погружных электродвигателей с повышенным напряжением, а также работы по оптимизации сечений применяемого кабеля. На объектах подготовки и транспортировки нефти, поддержания пластового давления проведен подбор оптимального насосного оборудования для повышения его энергоэффективности.

Также на объектах перекачки нефти произведена установка четырех станций управления с частотным регулированием подачи насосов.

«Удмуртнефть» также продолжает работы по повышению надежности энергоснабжения. В 2025 году была реконструирована подстанция «Ельниково» мощностью 32 МВА и классом напряжения 35 кВ. На ней были установлены более мощные трансформаторы с системой онлайн-диагностики технического состояния. Подстанция обеспечивает надежное энергоснабжение действующих объектов и растущие объёмы буровых работ.

Система энергетического менеджмента «Удмуртнефти» в 2025 году успешно прошла ресертификационный аудит, подтверждено соответствие системы требованиям ГОСТ Р ИСО 50001-2023.

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.

Картина дня
«Ситуация обострилась». Трамп может лишить Германию обещанных Байденом ракет Tomahawk
Politico: Трамп может лишить Германию обещанных Байденом Tomahawk
«Мы до сих пор в шоковом состоянии». В Чувашии два человека погибли и 34 пострадали из-за атаки ВСУ
В Чувашии после атаки ВСУ погибли два человека, 34 получили ранения
«Планирует масштабные провокации». Для чего Зеленский объявил режим тишины
Депутат Чепа призвал быть внимательными в праздничные дни из-за ВСУ
На Украине захотели облегчить привлечение иностранцев в ВСУ
Уличенный в коррупции полковник ВСУ сбежал в «отпуск» с украденным «общаком»
Рэпер Navai попал в ДТП на Ferrari
МИД Белоруссии вызвал дипломата Армении из-за действий Еревана
Новости и материалы
Украинский дрон атаковал заправочную станцию в Льгове
Чемпионка ОИ по фигурному катанию, критиковавшая Россию, лишилась работы за травлю
Японский политик назвал Россию великой державой
Церетели о смерти архитектора Кошкина: «Прожил яркую и созидательную жизнь»
В Карелии задержали экс-мэра Петрозаводска по делу об уклонении от уплаты налогов
В Кирове врачи извлекли из глаза женщины трехсантиметрового червя
Стали известны подробности ДТП с актрисой из клипа «Девочка-война»
В Шереметьево сняли ограничения
Иранский нефтяной танкер прорвал блокаду США
У Мбаппе возник конфликт с тренерским штабом «Реала»
В Германии объяснили, зачем Зеленский предложил ввести «режим тишины»
В Госдуме возмутились решением суда по делу экс-главы Марий Эл
В МИД России заявили о пробуксовке переговоров по Персидскому заливу
Умер один из создателей советского мультфильма «Казаки»
Москвичка ворвалась в чужую квартиру после праздника и легла спать
Российский школьник пострадал из-за взрыва петарды, найденной на детской площадке
В Японии изобрели ложку, которая делает пресную еду более соленой
Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном
Все новости
ЕС и Украина создали альянс по беспилотникам. Военная операция, день 1532-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1532-й день
Погибла актриса из клипа «Девочка-война»
«Значительные разрушения»: Россия нанесла удар возмездия и оставила Украину без газа
Минобороны России сообщило о групповом ударе по военным целям на Украине
Трое человек умерли на лайнере MV Hondius из-за хантавируса. Вакцины от него не существует
ВОЗ: первые заболевшие хантавирусом были инфицированы до посадки на MV Hondius
Интервью с Викторией Дайнеко и ее мужем Беркели Овезовым — о «Сокровищах императора», браке и хейте
Певица Дайнеко призналась, что избегала реалити-шоу после «Фабрики звезд»
Секс-символ 90-х. Ирине Салтыковой — 60
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Змей, копье, георгиевская лента: чем известен Георгий Победоносец и как стал частью русской истории
День Георгия Победоносца в 2026 году: дата, история, традиции празднования
«Не собираюсь на военный парад»: Фицо рассказал, зачем летит в Москву на 9 Мая
Фицо заявил, что не пойдет на парад Победы в Москве 9 мая
Куда сходить 9 мая в Москве: афиша мероприятий, парад Победы и салют
День Победы в Москве 2026: куда сходить 9 мая, патриотические акции, выставки, спектакли, концерты
Писали о «Кинжалах» и «Цирконе». В Новосибирске двум физикам дали 12,5 года за госизмену
В Новосибирске двух физиков отправили в колонию на 12,5 года за госизмену
«Бессмысленно умирают»: президент Колумбии заявил о тысячах граждан, сражающихся на Украине
Президент Петро: семь тысяч колумбийцев воюют и бессмысленно умирают на Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами