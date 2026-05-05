Экономический эффект от реализации программы энергосбережения «Удмуртнефти» составил 240 млн рублей

«Удмуртнефть», основное нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртской Республики, по итогам реализации программы энергосбережения в 2025 году, сократила потребление электроэнергии на 36 млн кВт*ч. В денежном выражении эффект составил около 240 млн рублей.

Этот результат достигнут за счет внедрения отечественных энергоэффективных технологий и оборудования в процессы добычи, подготовки и транспортировки углеводородного сырья, а также закачки рабочего агента в пласт. Результаты проведенных работ повысили энергетическую эффективность работы насосного оборудования и снизили энергозатраты, в том числе за счёт сокращения доли попутной воды в добываемой продукции.

В 2025 году на месторождениях «Удмуртнефти» продолжилось применение электроцентробежных насосов с высоким КПД, вентильных и погружных электродвигателей с повышенным напряжением, а также работы по оптимизации сечений применяемого кабеля. На объектах подготовки и транспортировки нефти, поддержания пластового давления проведен подбор оптимального насосного оборудования для повышения его энергоэффективности.

Также на объектах перекачки нефти произведена установка четырех станций управления с частотным регулированием подачи насосов.

«Удмуртнефть» также продолжает работы по повышению надежности энергоснабжения. В 2025 году была реконструирована подстанция «Ельниково» мощностью 32 МВА и классом напряжения 35 кВ. На ней были установлены более мощные трансформаторы с системой онлайн-диагностики технического состояния. Подстанция обеспечивает надежное энергоснабжение действующих объектов и растущие объёмы буровых работ.

Система энергетического менеджмента «Удмуртнефти» в 2025 году успешно прошла ресертификационный аудит, подтверждено соответствие системы требованиям ГОСТ Р ИСО 50001-2023.

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.