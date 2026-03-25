На заседании оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума

На площадке Правительства Российской Федерации состоялось заседание организационного комитета по вопросам подготовки и проведения первого Международного транспортно-логистического форума. В ходе заседания, которое провел заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев, рассмотрены ключевые организационные вопросы подготовки форума, формирование деловой программы, работа с участниками и партнерами, а также вопросы инфраструктурного и информационного обеспечения.

Первый Международный транспортно-логистический форума пройдет с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». Организатор – Министерство транспорта Российской Федерации, оператор – Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства Российской Федерации. МТЛФ проводится в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по обеспечению глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров России, включая реализацию указов в рамках национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Международный транспортно-логистический форум станет площадкой для трансформации стратегических задач в конкретные проекты и решения. Он будет способствовать согласованной работе по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России, расширению возможностей использования МТК «Север-Юг», Северного морского пути и магистральной инфраструктуры всех стран-участниц форума», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев.

На официальном сайте опубликована полная деловая программа Международного транспортно-логистического форума, включающая информацию о спикерах.

Главная тема форума – «Транспортная связанность как основа нового миропорядка: от глобальной конкуренции к всеобщей безопасности» найдет отражение в дискуссии пленарного заседания – ключевого события МТЛФ.

«Активная деловая повестка мероприятия призвана стать важной платформой для многостороннего диалога о дальнейшем развитии глобальной транспортно-логистической системы и роли России в ней. Форум реализует поручения Президента Российской Федерации по глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров в рамках национальных целей до 2030–2036 годов и будет способствовать поиску практических решений для создания бесшовной системы маршрутов, заложив основу процветания Евразийского континента через многостороннее взаимовыгодное партнерство в условиях нового геополитического ландшафта», – сообщил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета МТЛФ Антон Кобяков.

Около 50 мероприятий пройдут в рамках трех тематических блоков: «Логистика и отрасли транспорта», «Глобальная связанность и транспортные коридоры», «Цифровизация и будущее транспорта». Участники сессий обсудят интеграцию национальных транспортных систем в глобальную логистическую сеть, развитие бесшовной логистики и цифровизацию отрасли для повышения связанности транспортной системы Евразии со странами Африки, Азии, Латинской Америки и странами Персидского залива.

Международный транспортно-логистический форум объединит вице-премьеров и министров из более чем 60 стран для развития транспортных коридоров, синхронизации законодательства и создания единой цифровой транспортной системы. «Россия предлагает партнерам альтернативные, безопасные и технологичные маршруты, которые связывают страны и континенты далеко за пределами Большой Евразии. На форуме будут обсуждаться вопросы интеграции инфраструктур, цифровизации и автоматизации пунктов пропуска и мультимодальных перевозок, устойчивости логистических маршрутов, а также вопросы применения беспилотных транспортных систем. Уверен, что такая многогранная работа будет способствовать ускорению процесса согласования и принятия ключевых практических межгосударственных решений для достижения национальных целей развития как России, так и стран-партнеров», – отметил Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

Деловую программу МТЛФ откроет пленарная сессия «Мировые транспортные коридоры: интеграция и бесшовная логистика», которая пройдет в рамках трека «Глобальная связанность и транспортные коридоры». Ключевым вопросом трека станет синхронизация национальных планов стран-участниц по развитию единой транспортной инфраструктуры и оптимизации транзитных маршрутов без дублирования инвестиций. В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, Министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев, заместитель Министра транспорта Китайской Народной Республики Чэнгуан Сюй, руководители системообразующих российских отраслевых компаний – ОАО «РЖД», ГК «Дело».

Другими темами трека «Глобальная связанность и транспортные коридоры» станут обсуждения баланса интересов и новых точек роста международной логистики, а также становление новой географии глобальной торговли. Планируется обсуждение интеграции стран Африканского континента в евразийскую логистическую систему. Участники сессии «Развитие через доступ к глобальным рынкам» обсудят торговый потенциал Африки, российский опыт развития зарубежной транспортной инфраструктуры и встраивание африканских стран в логистические маршруты через Суэцкий канал или вокруг континента. В дискуссии примут участие Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, президент Нового банка развития Дилма Руссефф, Министр транспорта и гражданской авиации Республики Нигер Абдурахаман Амаду, представитель Палаты торговли, промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и ремесел Республики Чад в Российской Федерации Махамат Абдулай Абдулай и представители российского бизнеса: заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, генеральный директор ПАО «ДВМП» (FESCO) Петр Иванов.

Направление «Логистика и отрасли транспорта» будет посвящено вызовам, перспективам и новым возможностям каждой из отраслей транспорта. Дискуссии коснутся также вопросов декарбонизации перелетов, защиты морской среды и развития автономного судоходства. Ключевой сессией этого трека станет круглый стол «Высокоскоростные магистрали в России: развитие сети и международное технологическое сотрудничество», в котором примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев, Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

Цифровые решения для эффективного управления глобальными транспортными системами и создания бесшовных логистических маршрутов, роль науки в развитии транспорта и будущего транзитных территорий найдут отражение в программе блока «Цифровизация и будущее транспорта». Здесь же пройдет панельная сессия «Новая мобильность: как технологии меняют мир», в которой примут участие Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, государственный Министр по специальным инициативам Республики Гана Эммануэль Квандо Агиекум, вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев, ректор Российского университета транспорта Александр Климов, президент международной корпораций «Евразия» Фэн Яоу.

Программу дополнит международный семинар по транспортному образованию, в рамках короткого пройдут сессии «От трансляции знаний к развитию мышления: подходы к формированию образования будущего» и «Искусственный интеллект в транспортном образовании: что делать сегодня и что будет завтра». Среди участников: первый проректор Российского университета транспорта Владимир Тимонин, ректор Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Денис Буров, ректор Приволжского государственного университета путей сообщения Максим Гаранин, ректор Ташкентского государственного университета транспорта Абдулазиз Гуламов, заведующий отделом экономических исследований России, Институт исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук; член совета по делам стратегического взаимодействия Китая и России, Китайская академия общественных наук Сюй Полин.

Другие ключевые мероприятия включают встречи профильных экспертных организаций: Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств–членов ЕАЭС, заседание Межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 418 «Дорожное хозяйство», заседание международного наблюдательного совета по применению Меморандума о взаимопонимании между контрольно-надзорными органами на транспорте, 4-е заседание российско-индийской рабочей группы по дорожному хозяйству и интеллектуальным транспортным системам, Расширенное заседание Координационного комитета по управлению железнодорожным маршрутом ЕАТС №1.

МТЛФ проходит при поддержке национальных партнеров ПАО «Аэрофлот» и ГК «Нацпроектстрой». Генеральным партнером выступает Транспортная группа FESCO, стратегическим партнером – ПАО «Россети», официальными партнерами – Государственная компания «Автодор» и ОАО «РЖД».