«Северсталь» ответила на призыв к Мордашову вернуть в Россию активы из офшоров

Компания «Северсталь» и другие активы ее владельца Алексея Мордашова зарегистрированы в России и находятся в российской юрисдикции. Об этом говорится в комментарии пресс-службы предприятия в ответ на призыв председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко подтянуть ресурсы «Северстали» в РФ.

23 апреля издание Forbes назвало Мордашова самым богатым человеком в России. Комментируя эту новость, Матвиенко во время правительственного часа предложила владельцу «Северстали» перевести «что-то» из офшоров в родную страну.

В компании отметили, что нахождение ее активов в офшорах принципиально невозможно, поскольку она и сам Мордашов давно включен в санкционные списки Евросоюза, США и других западных стран.

В пресс-службе обратили внимание на то, что «Северсталь», как и другие предприятия черной металлургии, переживает глубокий кризис. Так, по итогам первого квартала 2026 года прибыль компании сократилась в 370 раз по сравнению с прошлым годом, составив лишь 57 млн рублей. Рентабельность упала до рекордно низких 12%, а свободный денежный поток стал отрицательным — потери составили более 40 млрд рублей. Такие условия, как подчеркнули в «Северстали», стали причиной снижения налоговых поступлений.

В компании подчеркнули, что, несмотря на тяжелую ситуацию, «Северсталь» остается не просто ответственным налогоплательщиком, а системообразующим предприятием Вологодской области. Так, в 2025 году налоговые отчисления компании в бюджет региона составили 13,4 млрд рублей. При этом компания выполняет все социальные обязательства, ежегодно направляя значительные средства на развитие Череповца и улучшение жизни горожан — в 2025 году социальные инвестиции в регионе достигли 5,76 млрд рублей.

В пресс-службе напомнили, что социальная ответственность «Северстали» была признана на высшем уровне: в 2025 году президент России Владимир Путин наградил коллектив компании орденом «За доблестный труд» и в поздравительной телеграмме отметил, что компания на деле демонстрирует пример социально ответственного бизнеса. Кроме того, «Северсталь» неоднократно удостаивалась премии РСПП «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению российского лидера.

Ранее 142-метровая суперъяхта Nord Мордашова прошла через Ормузский пролив.