Беспилотники атаковали Липецкую область

Серия взрывов произошла над Липецком, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, над городом произошли две волны взрывов. Первая произошла приблизительно в 22:30 мск, а вторая — около 23:45 мск.

«Жители Липецка массово пишут о некоем гуле в небе и вспышках в некоторых районах. На всей территории Липецкой области объявлен красный уровень опасности. ПВО работает по украинским беспилотникам. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в публикации.

По данным издания, в Алексеевском районе Волгоградской области был поврежден жилой дом, житель был госпитализирован с осколочным ранением руки.

14 апреля губернатор Игорь Артамонов рассказал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины на город Елец не удалось спасти женщину. Глава региона выразил сочувствие ее близким.

Также от ударов пострадали пять мирных жителей, четверым из них потребовалась госпитализация. Помимо этого, в нескольких жилых домах оказались повреждены окна.

Ранее жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки беспилотника.