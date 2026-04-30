Рядом с посольством США в Ираке сбили беспилотники

В Багдаде был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пролетал неподалеку от посольства США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

«Были активированы системы защиты посольства США и Ирака», — говорится в публикации.

В начале апреля избранный президентом Ирака представитель «Патриотического союза Курдистана» Низар Амиди в ходе выступления после инаугурации заявил, что поддерживает усилия по прекращению войны между Ираном и США.

Директор Управления оборонной разведки, генерал-лейтенант морской пехоты Джеймс Адамс заявил, что Иран сохраняет мощный арсенал ракет и беспилотников, которые представляют угрозу для США и их союзников, несмотря на значительные потери. Как отметил военный, страна «почти наверняка» расширила свои цели – от простого выживания до сдерживания дальнейших атак и продавливания уступок, в частности через влияние на Ормузский пролив.

Ранее на юго-востоке Ирака произошел пожар после атаки беспилотника.