С гостями, но без техники: каким будет парад Победы в Москве

В Кремле объяснили, что решение провести парад Победы в Москве без военной техники связано с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Каким будет парад в 2026 году и ждать ли на мероприятии иностранных гостей — в материале «Газеты.Ru».

Парад Победы в Москве проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который ранее отметил, что «киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился во всю в террористическую активность».

«На фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать, все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Но парад все равно будет, пусть и в усеченном формате», — уточнил Песков.

Минобороны РФ 28 апреля сообщило, что парад по случаю 81-й годовщины Победы на Красной площади в Москве состоится в сокращенном формате. Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники не будут принимать участие в шествии в связи с оперативной обстановкой.

«В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации. <...> В ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу», — подчеркнули в ведомстве.

Завершится парад пролетом авиации — летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского триколора.

Кроме того, по сообщениям Кремля, на параде ожидаются иностранные гости : Песков ранее сообщал, что некоторые лидеры «изъявили желание разделить с Россией радость этого праздника», и их «с удовольствием встретят» в Москве.

«На Параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», — подчеркнул он.

Помощник Путина Юрий Ушаков позже также подтвердил, что зарубежные гости приедут в Москву на 9 мая. Среди них будет в том числе премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Как пройдет парад в других городах

Ограничения, аналогичные столичным, ввели и в других регионах России. Петербургский парад Победы в 2026 году состоится без участия военной техники Ленинградского военного округа, в колонне также не пройдут кадеты и суворовцы, но будут курсанты всех военных вузов.

Кроме этого, шествие техники отменили в Хакасии. А власти Рязанской области отказались от проведения салюта и массовых мероприятий. В Саратовской области не состоится торжественное прохождение войск и праздничный салют. Аналогично празднование Дня Победы пройдет и в Калужской области. Исключениями станут только города воинской славы — Малоярославец и Козельск.

В Чувашии при этом отменили и парад, и салют, и акцию «Бессмертный полк». Однако глава региона Олег Николаев пообещал, что праздник «обязательно состоится, достойно и с уважением к героям».

«Все памятные и праздничные мероприятия пройдут на локальных площадках, с самым строгим соблюдением всех требований безопасности», — добавил он.