Московский зоопарк показал конфетно-букетный период у влюбленных муравьедов

Московский зоопарк опубликовал романтическое видео с парой муравьедов
В Московском зоопарке у пары муравьедов начался конфетно-букетный период. Видео животных опубликовала в Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова.

Она отметила, что муравьеды спят в обнимку. Если посетители придут в зоопарк пораньше, они смогут увидеть этот романтический момент.

«А дальше игры и веселье. И все вместе ❤️», — написала Акулова.

В прошлом декабре благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка в состав русского языка внесли слово «зажировка». Она описывает процесс создания у животных жирового запаса, необходимого в холодное время года во время спячки или при длительном дефиците пищи.

В зоопарке отметили, что сначала слово использовалось зоологами и киперами в рассказах для посетителей о Тимофее и беседах с представителями СМИ. Постепенно термин стали употреблять все чаще. А в апреле стало известно, что манул Тимофей рискует остаться холостым после разжировки.

Ранее в барнаульском зоопарке пожаловались на дефицит капибар в России.

 
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
