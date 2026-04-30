Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Психолог объяснила, почему майские праздники в 2026 году ощущаются как украденный отпуск

Психолог Шпагина: люди недовольны количеством майских выходных по четырем причинам
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В этом году многие люди недовольны количеством майских праздников: они считают, что выходных должно быть больше. Такое чувство может быть вызвано эффектом контраста, иллюзией планирования, социальным сравнением и нарушением ритуала, — рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Когда человек слышит «майские праздники», его мозг автоматически достает из памяти образ десятидневного отдыха — с шашлыками, дачными работами, поездками и полным переключением режима. Когда в реальности оказывается, что выходных всего три, возникает когнитивный диссонанс: ожидание не совпадает с реальностью. И это расхождение переживается не как «ну, три так три», а как потеря, обман, украденный отпуск. В этом феномене работают сразу несколько психологических механизмов», — объяснила специалист.

Первый механизм, — эффект контраста: чем больше разрыв между тем, что обещано культурой и календарем, и тем, что получено на деле, тем сильнее разочарование.

«Если бы выходных вообще не было, человек отнесся бы к трем дням с благодарностью. Но когда он знает, что «раньше было десять», три дня превращаются в символ потери. Второй механизм — иллюзия планирования: люди начинают строить планы на майские задолго до них. В голове уже сложился маршрут, список дел, встреч, поездок. Когда выясняется, что времени в три раза меньше, эти планы приходится рубить. Причем рубить больно: ни поехать к родителям, ни встретиться с друзьями, ни доделать дачные дела. Человек переживает не просто сокращение выходных, а крах своих ожиданий», — рассказала Шпагина.

Еще один механизм — социальное сравнение: если коллега или друг уехал на все десять дней, а вы сидите дома с тремя выходными, возникает чувство обделенности.

«Причем это чувство усиливается соцсетями, где все выкладывают фотографии из поездок, с дач, с шашлыками. Мозг считывает: «у других есть отдых, у меня — нет». Игнорируя тот факт, что другие, возможно, взяли отпуск за свой счет или накопили выходные, человек остается с ощущением, что его обошли. Последний механизм — нарушение ритуала: для многих людей майские — это не просто выходные, а культурный ритуал с определенной структурой — дача, шашлыки с друзьями, городские гуляния. Три дня не позволяют вместить этот ритуал. Отсюда чувство, что «майские прошли как-то не так», — заключила психолог.

Короткие выходные воспринимаются как украденный отпуск не потому, что они объективно плохи, а потому что они разрушают привычный сценарий, к которому психика успела адаптироваться за многие годы. По словам психолога, эта реакция совершенно нормальна, важно признать это чувство, не пытаясь его подавить или заменить рациональными доводами, — так его гораздо легче прожить.

Ранее врачи отмечали, что майские праздники часто приводят к повышенному употреблению алкоголя и запоям.

 
Теперь вы знаете
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
