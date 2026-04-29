«Открытое горение ликвидировано». Что происходит в Туапсе после атаки БПЛА

На пострадавшем от ударов дронов НПЗ в Туапсе ликвидировано открытое горение
Пожарное судно в Туапсе, 28 апреля 2026 года
Борис Морозов/РИА Новости

На Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе, где после атаки украинских беспилотников произошел крупный пожар, ликвидировано открытое горение. В городе продолжаются работы по устранению последствий налета: на уборке берега и очистке улиц работают больше 600 человек. В жилых домах восстановлены подача воды, электроэнергии и газа. При этом местные жители жалуются на запах гари и недостаточную помощь со стороны властей. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе прекращено, сообщили в МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения эффективно провели пенную атаку: открытое горение ликвидировано на всех участках», — отметили в ведомстве.

Как рассказали в региональном оперштабе, в городе круглосуточно работают спасатели и пожарные. Группировку сил нарастили, на помощь прибыли отряды из соседних регионов. В ликвидации последствий аварии участвуют более 600 сотрудников МЧС России, Кубань-СПАС, администраций городов и районов, предприятий.

«По состоянию на 29 апреля всего на берегу и в реке Туапсе собрано почти 10 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси. (…) В самой реке выставлено несколько рядов боновых заграждений», — отметили в оперштабе.

По результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора, в городе зафиксировано «незначительное превышение гигиенических нормативов максимально разовой концентрации бензола в воздухе».

Жителям расположенных недалеко от НПЗ микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, а в случае необходимости выхода на улицу — использовать маски.

«Мы держим ситуацию под контролем. Все, что нужно было сделать, сделано. Риска для здоровья сегодня нет»,

сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко рассказал, что приостановленное на нескольких улицах и селе Кроянском водоснабжение восстановлено. Электроснабжение вернули в дома и квартиры 402 жителей. Для подачи света в дома еще 130 жителей электрики ожидают команды пожарных.

Около 70 человек из домов, находящихся в непосредственной близости от нефтебазы, по-прежнему эвакуированы и размещены в гостиницах.

Разлив нефти

По информации регионального оперштаба, основные работы по ликвидации последствий разлива нефти сконцентрированы на трех участках: на территории морского терминала и НПЗ, в нижнем течении реки Туапсе и на участке береговой линии протяженностью около одного километра. Там в несколько слоев устанавливают боновые заграждения и нефтяные ловушки, укрепляют защитные сооружения.

Работы по очистке от нефтепродуктов береговой линии в Туапсе, 29 апреля 2026 года
Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

На территории, где локализовано основное загрязнение, работает тяжелая техника — самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, вакуумные насосы. Они круглосуточно собирают и вывозят загрязненный грунт и водомазутную смесь. Местность закрыта для посещения, там работают исключительно сотрудники МЧС России, отряда «Кубань-СПАС» Краснодарского края и расположенных в Туапсе предприятий ТЭК. Волонтеров туда не пускают.

По соображениям безопасности помощь добровольцев в ближайшие дни будет востребована исключительно на уборке городских общественных пространств, территорий школ и детских садов и т.д. Для координации их действий в Туапсе создан волонтерский штаб, расположенный в доме №2 по улице Октябрьской.

Из-за сложившейся обстановки в городе отменены все массовые мероприятия.

Что говорят местные жители

Из-за пожара на НПЗ и неоднократных атак БПЛА туапсинцы вымотаны эмоционально, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на информацию от местных жителей. В центре города по-прежнему тяжело дышать и пахнет гарью. Люди опасаются использовать воду из-под крана, покупают бутилированную. Из-за атак БПЛА многим приходится ночевать в ванных комнатах, где отсутствуют окна, и держать дома «тревожный чемоданчик» со сменой белья, едой и документами.

В пригородах Туапсе, по словам местной жительницы Елены (имя изменено) с пятнами мазута приходится бороться местным жителям и активистам. Они же отлавливают и отмывают пострадавших птиц. Спецзащита, респираторы и мешки приобретаются ими за свой счет. Трудностей много, и местные власти не успевают с ними справляться.

 
