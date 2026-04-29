«Открытое горение ликвидировано». Что происходит в Туапсе после атаки БПЛА

Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе прекращено, сообщили в МЧС России.
«Пожарно-спасательные подразделения эффективно провели пенную атаку: открытое горение ликвидировано на всех участках», — отметили в ведомстве.
Как рассказали в региональном оперштабе, в городе круглосуточно работают спасатели и пожарные. Группировку сил нарастили, на помощь прибыли отряды из соседних регионов. В ликвидации последствий аварии участвуют более 600 сотрудников МЧС России, Кубань-СПАС, администраций городов и районов, предприятий.
«По состоянию на 29 апреля всего на берегу и в реке Туапсе собрано почти 10 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси. (…) В самой реке выставлено несколько рядов боновых заграждений», — отметили в оперштабе.
По результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора, в городе зафиксировано «незначительное превышение гигиенических нормативов максимально разовой концентрации бензола в воздухе».
Жителям расположенных недалеко от НПЗ микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, а в случае необходимости выхода на улицу — использовать маски.
«Мы держим ситуацию под контролем. Все, что нужно было сделать, сделано. Риска для здоровья сегодня нет»,
— сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава Туапсинского округа Сергей Бойко рассказал, что приостановленное на нескольких улицах и селе Кроянском водоснабжение восстановлено. Электроснабжение вернули в дома и квартиры 402 жителей. Для подачи света в дома еще 130 жителей электрики ожидают команды пожарных.
Около 70 человек из домов, находящихся в непосредственной близости от нефтебазы, по-прежнему эвакуированы и размещены в гостиницах.
Разлив нефти
По информации регионального оперштаба, основные работы по ликвидации последствий разлива нефти сконцентрированы на трех участках: на территории морского терминала и НПЗ, в нижнем течении реки Туапсе и на участке береговой линии протяженностью около одного километра. Там в несколько слоев устанавливают боновые заграждения и нефтяные ловушки, укрепляют защитные сооружения.
На территории, где локализовано основное загрязнение, работает тяжелая техника — самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, вакуумные насосы. Они круглосуточно собирают и вывозят загрязненный грунт и водомазутную смесь. Местность закрыта для посещения, там работают исключительно сотрудники МЧС России, отряда «Кубань-СПАС» Краснодарского края и расположенных в Туапсе предприятий ТЭК. Волонтеров туда не пускают.
По соображениям безопасности помощь добровольцев в ближайшие дни будет востребована исключительно на уборке городских общественных пространств, территорий школ и детских садов и т.д. Для координации их действий в Туапсе создан волонтерский штаб, расположенный в доме №2 по улице Октябрьской.
Из-за сложившейся обстановки в городе отменены все массовые мероприятия.
Что говорят местные жители
Из-за пожара на НПЗ и неоднократных атак БПЛА туапсинцы вымотаны эмоционально, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на информацию от местных жителей. В центре города по-прежнему тяжело дышать и пахнет гарью. Люди опасаются использовать воду из-под крана, покупают бутилированную. Из-за атак БПЛА многим приходится ночевать в ванных комнатах, где отсутствуют окна, и держать дома «тревожный чемоданчик» со сменой белья, едой и документами.
В пригородах Туапсе, по словам местной жительницы Елены (имя изменено) с пятнами мазута приходится бороться местным жителям и активистам. Они же отлавливают и отмывают пострадавших птиц. Спецзащита, респираторы и мешки приобретаются ими за свой счет. Трудностей много, и местные власти не успевают с ними справляться.