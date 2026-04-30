Волгоградскую область атаковали БПЛА, пострадал мужчина

В Волгоградской области мужчину ранило в ногу при налете дронов

Волгоградская область при помощи сил ПВО (противовоздушной обороны) отражает атаку беспилотников на Алексеевский и Ольховский районы. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Бочаров.

Чиновник сообщил, что в Алексеевском районе из-за налета БПЛА мужчина попал в больницу с осколочным ранением ноги. Кроме того, был поврежден жилой дом.

В ночь на 28 апреля в Туапсе в результате атаки БПЛА начался масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Этот инцидент потенциально грозит экологической катастрофой, предупредил президент Владимир Путин.

29 апреля в Туапсе удалось ликвидировать открытое горение, однако все еще продолжаются работы по устранению последствий налета: к уборке берега и очистке улиц привлекли более 600 человек. На этом фоне местные жители жалуются на запах гари и недостаточную помощь со стороны властей.

