Майские праздники — 2026 в Москве: куда сходить и как интересно провести выходные

Афиша на майские праздники — 2026 в Москве для детей и взрослых: фестивали, развлечения, прогулки

Майские праздники 2026 года москвичи и гости столицы могут провести по-разному: от классических прогулок по центру города до посещения необычных мероприятий и экскурсий. Куда пойти в майские выходные с детьми или взрослой компанией, какая ожидается погода и как будут работать парковки в эти дни — в материале «Газеты.Ru».

Топ-7 мест для прогулок на майские праздники в Москве

Майские праздники в Москве — повод неспешно прогуляться по паркам, набережным, центральным улицам, насладиться цветущими деревьями, фонтанами, скульптурными композициями и ощутить атмосферу праздника. «Газета.Ru» предлагает несколько локаций для праздничного променада.

Парк «Зарядье»

Как добраться: ул. Варварка, 6 (Информационный центр для туристов), м. «Китай-город», «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная».

Этот парк перевернул представление о ландшафтном дизайне в центре мегаполиса. Открытый в 2017 году, он сразу стал новой визитной карточкой Москвы. Его главная «фишка» — концепция «природы под стеклом»: гуляя по парку, вы за 15 минут пройдете путь от северной тундры до южных степей. А кульминацией прогулки станет выход на знаменитый Парящий мост — бетонную конструкцию в форме буквы V, нависающую над Москвой-рекой. С этой уникальной смотровой площадки открывается захватывающий вид на стены Кремля и храм Василия Блаженного.

Парк Горького

Как добраться: м. «Парк Культуры» и «Октябрьская»

Один из самых знаменитых парков Москвы, который уже почти век остается центром притяжения для горожан и гостей столицы. Это не просто зона отдыха, а настоящий город в городе, где кипит жизнь. От величественных Триумфальных ворот можно отправиться в долгую прогулку по набережной Москвы-реки до Воробьевых гор или свернуть в тихий Нескучный сад, чтобы покормить ручных белок.

Обращаем внимание, что в апреле 2026 года в рамках программы благоустройства началась реставрация главного входа ЦПКиО им. Горького. На время работ войти в парк можно через ближайший вход у станции метро «Октябрьская» (со стороны Пионерского пруда). Музей, информационный центр, музыкальный салон и сувенирная лавка внутри арки временно не работают.

Важно Во время майских праздников парковки в Москве будут бесплатными.



В 2026 году 1, 2, 9 и 11 мая жители и гости города смогут оставить автомобиль без оплаты на всех улицах, включая участки с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. 3 и 10 мая парковки работают в воскресном режиме: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом во все праздничные дни остаются платными.

Музей скульптуры под открытым небом «Музеон»

Как добраться: Крымский Вал, вл. 2, м. «Парк Культуры» и «Октябрьская»

Всего в нескольких шагах от шумного Парка Горького находится удивительный «Музеон» — крупнейший в России музей скульптуры под открытым небом. Здесь на площади в несколько гектаров, прямо среди деревьев и цветов, разместились более 800 экспонатов: от монументальных памятников эпохи соцреализма до трогательных современных арт-объектов, таких как знаменитый «Дед Мазай и зайцы». Это идеальное место для неспешных прогулок, где можно чувствовать себя одновременно на культурной выставке и в живописном парке.

ВДНХ

Как добраться: проспект Мира, 119 (Главный вход), м. «ВДНХ»

ВДНХ — это настоящий город в городе, чтобы обойти территорию выставки потребуется не один час. Здесь все дышит историей и масштабом: величественные фонтаны, павильоны в стиле сталинский ампир и легендарная ракета «Восток» у входа. В павильоне «Макет Москвы» можно увидеть достопримечательности столицы в масштабе 1:400. Среди новинок — «Воздушная экотропа», которая проходит на высоте 6,5 метра среди крон вековых деревьев.

С 1 по 3 мая на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, посвященные Первомаю, истории выставки и космонавтике.

* 1 мая в центре «Космонавтика и авиация» в 17:00 и 19:30 — экскурсия «Космонавтика в лицах» (о Гагарине, инженерах, медиках и конструкторах). В 10:30 и 13:00 — прогулка «Познавательный Первомай» от Музея ВДНХ. Подробности на сайте.

* С 3 мая на ВДНХ стартуют выступления Кремлевской школы верховой езды. Всадники в исторических образах пройдут парадным строем, покажут строевую езду, конную карусель и приемы владения оружием. Маршрут — от Центра национальных конных традиций до главного входа, где будет основная зона для зрителей. Вход свободный.

«Эстафета памяти: Бегу с героем» 2 мая на ВДНХ пройдет федеральный патриотический забег. Участники выйдут на дистанции 1, 3, 5 и 10 км в футболках с портретами героев Великой Отечественной войны и СВО, героев труда и спорта. Чтобы принять участие в забеге, нужно пройти регистрацию на сайте эстафетапамяти.рф.

Парк «Сокольники»

Как добраться: ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1, м. «Сокольники»

Один из старейших парков Москвы, история которого насчитывает более пяти веков. Раньше здесь была царская охотничья усадьба, а сегодня — удивительный лесопарк в черте города. Главные сокровища «Сокольников» — аллеи и сады. Вечером Лунная аллея напоминает волшебное место благодаря необычной подсветке, создавая романтичную атмосферу. В парке проходят забеги, танцы «Для тех, кому за…» и фотоконкурсы. О мероприятиях сообщают в соцсетях.

Музей-заповедник «Коломенское»

Как добраться: пр. Андропова, 39, м. «Коломенская», «Каширская», «Кленовый бульвар»

Этот живописный парк на берегу Москвы-реки раньше был царской резиденцией. И сегодня здесь можно почувствовать дыхание истории, прогуливаясь мимо шатровой церкви Вознесения Господня (памятника ЮНЕСКО) и грандиозного деревянного Дворца царя Алексея Михайловича. Парк знаменит и своим огромным яблоневым садом, который весной утопает в бело-розовом цвету. С 1 по 3 мая здесь будут проходить концерты при свечах в Театральной хоромине во дворце.

Музей-заповедник «Царицыно»

Как добраться: ул. Дольская, д. 1, м. «Царицыно» и «Орехово»

Этот дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы — идеальное место для романтических свиданий и неспешных прогулок. Живописная холмистая местность, большие Царицынские пруды и величественные дворцы, построенные по проекту Василия Баженова, создают по-настоящему императорскую атмосферу. В парке часто проводят концерты, в теплое время года работает прокат лодок, а обилие уютных лавочек позволяет просто наслаждаться видами. С 1 мая в «Царицыно» заработают все парковые развлечения.

Фестивали, праздничные программы и постановки

Фестиваль «Москва, расцветай!»

Это центральное событие месяца проходит с 15 апреля по 15 мая на нескольких площадках, включая ВДНХ, Парк Горького и Аптекарский огород. Посетителей ждут лекции, экскурсии по цветущим садам и творческие мастер-классы.

* Пешая экскурсия по территории ВДНХ и Останкинскому парку пройдет бесплатно 2, 3, 8 и 9 мая. Нужно зарегистрироваться на сайте.

* Экопленэры пройдут 2 мая в Экоцентре «Битцевский лес» и 11 мая в Экоцентре «Русский быт». Информация об участии на сайте.

Ландшафтный фестиваль «Сады и цветы»

В этом году Москва снова превращается в выставку садового искусства, где оживают водные композиции, вырастают вертикальные сады, а привычные мосты и улицы расцветают сотнями оттенков. Каждая локация — это авторский мир ведущих российских ландшафтных дизайнеров и архитекторов, где можно замедлиться, вдохнуть ароматы цветов и забыть о шумном ритме мегаполиса.

Первые площадки — от променадов до зеленых стен — откроются уже к 1 мая, а вторая большая волна проектов украсит город к 1 июня, после чего зеленая история Москвы продолжится до самого конца лета. Среди первых проектов фестиваля: сад-библиотека у Российской государственной библиотеки с деревянными стеллажами, винтажный маркет в окружении красных кленов, цветущие арки на Новом Арбате и 5000 растений у зоопарка.

Фестиваль «Московская весна»

С 1 по 11 мая в Москве пройдет фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы и Году единства народов России. Гостей ждут ярмарки региональных товаров, театральные постановки, мастер-классы, лекции, национальные игры и выступления фольклорных коллективов. Главной площадкой станет Тверской бульвар, где развернется гастрономическая карта страны: можно попробовать сибирские пельмени с маралом, карельские калитки, осетинский львяк и другие редкие блюда.

Фестиваль «Электро Авто Мир Май»

Где: Москва, ул. Новорязанская, 23, «Три вокзала. Депо».

Цена билетов: Вход свободный.

2 мая на площадке «Три вокзала. Депо» соберутся современные электромобили и гибриды разных брендов: Tesla, Zeekr, LiXiang и другие. Гости смогут осмотреть машины, пообщаться с владельцами и экспертами о зарядной инфраструктуре, обслуживании и выборе электромобиля. В программе: музыка от диджея, розыгрыши от партнеров и фотографы.

Праздничная программа «Киногород мастеров» в кинопарке «Москино»

Где: кинопарк «Москино», Краснопахорский район, ул. Лиозновой

Цена билетов: от 400 руб.

С 1 по 3 мая в кинопарке пройдет программа, посвященная майским праздникам и творческому труду. Гостей ждут декорации разных эпох (от уездного города до Москвы 1940‑х), постановочные съемки, мастер-классы и театрализованные представления.

Музыкальная комедия-детектив «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.»

Где: Театр МДМ, Комсомольский проспект, 28, м. «Фрунзенская»

Цена билетов: от 1500 руб.

12+

С 28 апреля по 3 мая в Театре МДМ пройдут показы семейной комедии. Этот музыкально-детективный спектакль с захватывающим сюжетом передает атмосферу старой доброй Англии. Вас ждут Шерлок Холмс, загадочный викторианский колорит, завывания из туманных болот и искрометный юмор. В постановке «Бродвей Москва» миссис Хадсон предстает прекрасной молодой особой, а злодей Мориарти выглядит как карикатурный итальянский мачо, который вечно попадает в нелепые ситуации. Холмс и Ватсон изо всех сил пытаются не отставать от своей квартирной хозяйки.

«МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»

Где: Театр МДМ (Комсомольский проспект, 28), метро «Фрунзенская»

Цена билетов: от 1700 руб.

12+

С 5 по 11 мая можно зарядиться хорошим настроением, посетив этот мюзикл. Приготовьтесь смеяться до упаду. В провинциальном Семиозерске шеф крупного предприятия решает угодить своей жене и поручает местному ДК постановку ее любимого мюзикла «Mamma Mia!». Режиссер и труппа берутся за дело с энтузиазмом. Но в день премьеры все идет кувырком: главная актриса попадает в больницу, на ее место срочно берут случайную блогершу, а теща спонсора требует себе роль. Удастся ли финалу стать чудом или зрителей ждет грандиозный провал? Приходите и узнаете!

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»

Где: Театр МДМ (Комсомольский проспект, 28), метро «Фрунзенская»

Цена билетов: от 1100 руб.

12+

Самый популярный мюзикл в истории России — снова на сцене Театра МДМ. Всего несколько месяцев легендарные хиты группы «Секрет» будут звучать как голос бесстрашной молодости и эпохи больших надежд. В 2022–2024 годах мюзикл посмотрели рекордные 1,2 миллиона зрителей. А после окончания проката компания «Бродвей Москва» получила десятки тысяч просьб вернуть шоу на сцену.

Покатые крыши, секретные подворотни, дворы-колодцы и мосты складываются в живой и бесконечно любимый Питер — над ним взмывает знаменитый троллейбус с номером «1983». Окунитесь в атмосферу 80-х: дух свободы, смелая мода, рок-квартирники, романтика первой любви, испытания дружбы, вера в скорые перемены.

Куда сходить с детьми на майские праздники

Москвариум на ВДНХ

Где: пр. Мира, 119, стр. 23, м. «Ботанический сад», «ВДНХ»

Цена билетов: от 950 руб.

Москвариум на ВДНХ — одна из главных достопримечательностей Москвы, входящая в число самых популярных мест для семейного отдыха. Здесь тема мирового океана раскрывается с разных сторон.

Гостей ждут уникальные водные шоу с морскими животными, один из крупнейших океанариумов Европы с более чем 12 тыс. обитателей, центр океанографии и морской биологии, который занимается популяризацией экологии, защитой океана, образовательными и социальными программами.

Московский зоопарк

Где: Большая Грузинская ул., 1, м. «Краснопресненская», «Баррикадная»

Цена билетов: детский — 1000 руб., взрослый — 1700 руб.

Московский зоопарк работает с 1864 года и входит в десятку самых посещаемых зоопарков мира. На площади в 21 гектар живут свыше 10,5 тысячи животных: тигры, слоны, жирафы, панды и манул Тимофей, который стал символом зоопарка. Кроме того, сотрудники зоопарка берут на реабилитацию раненых зверей и птиц, а после полного выздоровления возвращают их в природу.

Планетарий

Где: Садовая-Кудринская ул., 5, стр. 1, м. «Краснопресненская», «Баррикадная»

Цена билетов: от 1000 руб.

Место, где наука встречается с магией звезд. На майских праздниках здесь показывают полнокупольные фильмы для детей и взрослых. Работают экскурсии в Музей Урании, где можно рассмотреть старинные астрономические приборы и узнать историю изучения неба.

«Остров мечты»

Где: пр. Андропова, 1, м. «Технопарк»

Цена билетов: 1-2 мая 3700 руб.

Крытый парк развлечений, который часто называют «московским Диснейлендом». Это одно из самых популярных мест для семейного отдыха в столице. Здесь есть аттракционы на любой вкус: для детей разного возраста и для взрослых. Посетители могут заглянуть в деревню смурфиков, встретиться с черепашками-ниндзя и Снежной королевой, отправиться в «Затерянный мир» к динозаврам.

На территории работают кафе, рестораны, тематические магазины, регулярно проходят шоу-программы.

Важно В большинстве музеев билеты продаются на месте, но в праздничные дни очереди могут достигать часа. При посещении Планетария, Москвариума и других популярных мест лучше заранее приобрести билеты онлайн.

Смотровые площадки в Москве

На майские праздники, когда город только начинает зеленеть, особенно приятно посмотреть на Москву с высоты — благо вариантов много. Вот несколько смотровых площадок, где открываются впечатляющие виды на столицу.

PANORAMA360

Где: Пресненская наб., 12. Находится на 89-м этаже башни «Федерация-Восток» в деловом центре «Москва-Сити».

Цена билетов: со скидкой на сайте — от 1000 руб.

Высота площадки — 327 метров, благодаря круговому остеклению открывается панорама на 360°. Внутри для гостей обустроены фотозоны, работает кафе и музей мороженого.

Смотровая площадка Северного речного вокзала

Где: Северный речной вокзал, Ленинградское шоссе, 51

Цена билетов: от 350 руб.

С 1 мая Музей транспорта Москвы запускает экскурсии с выходом на крышу вокзала. Гости поднимутся по парадной лестнице, увидят фарфоровые медальоны, интерьеры середины XX века, фонтаны «Север» и «Юг», а затем — панораму Химкинского водохранилища и звезду на шпиле. Продолжительность: 90 минут, группа до 20 человек.

Колесо обозрения «Солнце Москвы»

Где: 2-я Останкинская улица, 3.

Цена билетов: на майские праздники — от 1250 руб.

Колесо обозрения открылось в 2022 году. Аттракцион оснащен 30 кабинками, которые поднимаются на высоту 140 метров. Сверху открываются панорамные виды на столицу в радиусе до 50 км.

Воробьевы горы

Где: ул. Косыгина, м. «Воробьевы горы», «Ломоносовский проспект», «Университет»

Цена билетов: вход бесплатный

Это одна из самых известных и любимых смотровых площадок Москвы. Возвышается на 80 метров над Москвой-рекой. Здесь есть скамейки, бинокли для наблюдения, а рядом — природный заказник с вековыми деревьями и экотропами. С площадки отлично видны стадион «Лужники», Лужнецкая набережная, сталинские высотки и Храм Христа Спасителя.

Куда сходить на майские, если погода подвела

Если на майские праздники погода подведет, прогулки по Москве лучше перенести под крышу. Главное — заранее продумать «план Б»: крытые локации на случай дождя. Такой подход снимает вопрос «чем заняться на майские, если испортилась погода» и позволяет не отказываться от развлечений из‑за неблагоприятного прогноза.

Государственная Третьяковская галерея

Где: Лаврушинский пер., 10, стр. 4, м. «Третьяковская», «Новокузнецкая»

Цена билетов: взрослый — 700 руб.

Третьяковская галерея — не просто разовая экскурсия. Помимо постоянной экспозиции, здесь регулярно меняются выставки: от классики до современного искусства. Экскурсоводы увлеченно погружают в мир картин, а для интровертов есть аудиогид в приложении — залы пронумерованы и разделены по художникам. В каждом зале предусмотрены зоны отдыха. В состав музея входит кинотеатр с субтитрами, а также проходят издательские и виртуальные проекты. Билеты можно купить онлайн.

Аквапарк «Мореон»

Где: ул. Голубинская, 16, м. «Ясенево»

Цена билетов: в майские праздники взрослый — 3890 руб.

В «Мореоне» можно провести целый день с семьей или друзьями. Работают несколько кафе и ресторанов, подходящих для банкетов и встреч. Помимо развлечений — тренажерный зал, скалодром. Завершить день можно в бане, заказать массаж или восстанавливающий уход.

Бункер-42 на Таганке

Где: 5-й Котельнический пер., 11, м. «Таганская», «Марксистская»

Цена билетов: от 750 руб.

Бункер-42 на Таганке — бывший секретный объект 1950-х годов, построенный на случай ядерной войны. Он расположен на глубине 65 метров и представляет собой настоящий подземный город с тоннелями и залами. На экскурсии расскажут об истории объекта, покажут оборудование для жизнеобеспечения бункера и предложат почувствовать себя в роли защитников Родины. Это уникальная возможность взглянуть на историю XX века и понять масштабы угроз того времени.

Погода в Москве на майские праздники в 2026 году

По данным Гидрометцентра, в первые три дня мая москвичей ждет прохладная, но спокойная погода.

1 мая температура поднимется не выше +10 °C днем — это холоднее нормы на 3–4 градуса. Хотя атмосферное давление вырастет, местами еще будут возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

2 мая ожидается хороший прогрев воздуха. Переменная облачность. Без осадков. Температура до +15 °C. Однако ночная температура в этот день еще опустится ниже нулевой отметки.

К 3 мая среднесуточная температура наконец-то вернется к норме и будет соответствовать привычным майским значениям. Дневная температура преодолеет отметку в +15 °C, ожидается до +19 °C.