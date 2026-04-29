«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал» не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл лондонский клуб благодаря голу Виктора Дьёкереша, который забил с пенальти на 44-й минуте. «Атлетико» сумел сравнять на 56-й минуте, когда Хулиан Альварес реализовал 11-метровый удар на 56-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Данни Маккели из Нидерландов.

Ответная игра состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 5 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале сражаются парижский «ПСЖ» с российским вратарем Матвеем Сафоновым и мюнхенская «Бавария». Их первый матч, который состоялся 28 апреля, завершился победой французского клуба со счетом 5:4.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

