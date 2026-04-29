Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов

Violeta Santos Moura/Reuters

Мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал» не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл лондонский клуб благодаря голу Виктора Дьёкереша, который забил с пенальти на 44-й минуте. «Атлетико» сумел сравнять на 56-й минуте, когда Хулиан Альварес реализовал 11-метровый удар на 56-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Данни Маккели из Нидерландов.

Ответная игра состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 5 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале сражаются парижский «ПСЖ» с российским вратарем Матвеем Сафоновым и мюнхенская «Бавария». Их первый матч, который состоялся 28 апреля, завершился победой французского клуба со счетом 5:4.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее в России указали на ошибку Сафонова с «Баварией».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!