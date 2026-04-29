Путин рассказал, в чем регионы России должны брать пример с Чечни

Путин призвал регионы России брать пример с Чечни в плане рождаемости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле назвал рождаемость в республике «очень хорошей».

Глава государства призвал другие российские регионы брать пример с Чечни.

«Если бы у всех был такой уровень рождаемости [как в республике], у нас не было бы демографических проблем и вызовов», — отметил лидер РФ.

Прошлой осенью президент заявил, что Россия столкнулась с проблемой снижения рождаемости. По его словам, это стало последствием «эха» двух демографических ям, которые образовались из-за потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х.

В декабре политик призвал добиться коэффициента рождаемости (числа детей на одну женщину детородного возраста) в двух детей на одну женщину. Глава государства добавил, что «это очень сложная задача», и поручил кабмину оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации.

