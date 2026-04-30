Война США и Израиля против Ирана
В МИД подвергли резкой критике идею передачи Украине ядерного оружия

Идея передачи ядерного оружия Украине переходит все границы и будет иметь крайне опасные последствия для международной безопасности. Об этом, выступая на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что Лондон и Париж планировали передать Киеву элементы ядерного оружия, но такие действия Запада грубейшим образом нарушили бы ДНЯО и привели бы к кардинальному изменению стратегической ситуации в Европе и мире.

По словам Белоусова, такие намерения переходят все мыслимые границы. Благодаря провокационным действиям обладающих ядерным оружием западных государств ситуация в области международной безопасности и стратегической стабильности продолжает деградировать.

Дипломат подчеркнул, что современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия также вызывает опасения.

29 апреля стало известно, что парламент Германии не ответил на обращение Государственной думы РФ о возможной передаче Великобританией и Францией ядерных компонентов Украине.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

 
