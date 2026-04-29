В США конгрессвумен расскажет журналистам о виденных ею объектах внеземного происхождения

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна анонсировала пресс-конференцию, на которой расскажет о явлениях внеземного происхождения. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Этот шаг предпринят на фоне усиления давления на Пентагон из-за задержек с публикацией видеозаписей неопознанных аномальных явлений», — отмечается в материале.

Журнал напомнил, что ранее Луна заявляла, что в ходе посещения одного из секретных объектов видела предметы, которые, по ее мнению, могут иметь внеземное происхождение. Она пообещала провести пресс-конференцию после того, как у нее появятся подробности о том, что именно предстало перед ее глазами.

16 апреля Луна обвинила Пентагон в сокрытии правды о неопознанных летающих объектах (НЛО) и якобы имеющейся инопланетной активности в районе военных баз. По словам парламентария, министерство обороны должно было до 14 апреля обнародовать почти полсотни видеозаписей с НЛО. Она напомнила, что в начале месяца дала главе ведомства Питу Хегсету прямой приказ опубликовать соответствующие кадры. Однако в Пентагоне проигнорировали это требование.

Она обратила внимание, что президент США санкционировал публикацию секретных материалов, но министерство обороны никак не отреагировало.

