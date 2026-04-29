Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о продаже семян ядовитого растения на маркетплейсах

Россельхознадзор предупредил о семенах борщевика Сосновского на маркетплейсах
BestPhotoPlus/Shutterstock/FOTODOM

Продавцы пытаются реализовать семена инвазивного сорняка — борщевика Сосновского — на крупнейших торговых онлайн-площадках. Об этом заявила начальник управления Россельхознадзора Ольга Захарова, пишет ТАСС.

«На маркетплейсах также видели, что продавались семена борщевика Сосновского. <…> Дальше будем историю эту продолжать по работе с маркетплейсами», — сказала она.

Ведомство не исключает, что под видом обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии, могут продавать именно опасный сорняк.

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже при воздействии солнца, является опасным инвазивным видом.

С 1 марта в России ужесточили наказания за борщевик, растущий на дачных участках. Теперь наличие этого растения может обернуться изъятием земель. Сперва за подобное нарушение выписывают штраф, если владелец никак не реагирует и не появляется на участке, землю могут изъять.

Ранее сообщалось, что мошенники угрожают дачникам штрафами за борщевик и мусор.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!