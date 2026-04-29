Россиян предупредили о продаже семян ядовитого растения на маркетплейсах

Продавцы пытаются реализовать семена инвазивного сорняка — борщевика Сосновского — на крупнейших торговых онлайн-площадках. Об этом заявила начальник управления Россельхознадзора Ольга Захарова, пишет ТАСС.

«На маркетплейсах также видели, что продавались семена борщевика Сосновского. <…> Дальше будем историю эту продолжать по работе с маркетплейсами», — сказала она.

Ведомство не исключает, что под видом обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии, могут продавать именно опасный сорняк.

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже при воздействии солнца, является опасным инвазивным видом.

С 1 марта в России ужесточили наказания за борщевик, растущий на дачных участках. Теперь наличие этого растения может обернуться изъятием земель. Сперва за подобное нарушение выписывают штраф, если владелец никак не реагирует и не появляется на участке, землю могут изъять.

Ранее сообщалось, что мошенники угрожают дачникам штрафами за борщевик и мусор.