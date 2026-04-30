Жителей столичного региона предупредили о желтом уровне погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности вновь объявили в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой предстоящей ночью гололедицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В публикации отмечается, что предупреждение будет действовать до 9:00 мск. Желтый уровень говорит о потенциальной опасности метеоусловий.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что «зима» в Москве и Московской области подойдет к концу 30 апреля. В последний день месяца дневная температура в столице поднимется до +6 °C, сохранится северо-западный ветер.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что устойчивую теплую погоду в первую декаду мая ждать не стоит — по некоторым данным, температура воздуха будет расти до +19°C, затем снова падать, так как в регион придет холодная воздушная масса. В праздничный день 9 Мая ожидается прохладная погода, температура не поднимется выше +4…+9°C.

