Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Названы самые популярные направления для поездок на майских праздниках

Россияне проведут майские праздники в семейных автопутешествиях
Shutterstock

Россияне все чаще выбирают внутренние поездки с семьей на автомобиле на майских праздниках и планируют бюджет заранее. Это показало исследование Почта Mail (входит в VK) совместно с сервисом онлайн-бронирования Островок, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лидерами спроса в преддверии праздников остаются крупнейшие города и туристические центры. В топ-3 часто бронируемых направлений попали Новосибирск, Краснодар и Сочи.

По данным опроса, проведенного Почтой совместно с Hi-Tech Mail, наибольшей популярностью пользуются автомобильные поездки — их выбирают около 63% опрошенных. Авиаперелеты на втором месте (20%), а ж/д транспорт — на третьем (14%). Исследование показывает, что чаще всего россияне отправляются в дорогу с родственниками — такой формат выбирают 57% опрошенных. Поездки с друзьями планируют 17%, с партнером 13%, и столько же предпочитают путешествовать в одиночку.

Островок отмечает, что средняя стоимость ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты (1-3 и 9-11 мая) составляет 6 500 рублей — на 5% выше, чем годом ранее (6 200 рублей).

При выборе места остановки россияне отдают предпочтение апартаментам — на их долю приходится 30% бронирований. Отели без звезд выбирают 24%, в три звезды бронируют 16% пользователей. Кроме того, 12% пользователей останавливаются в отелях с четырьмя звездами и выше.

Согласно результатам опроса, пользователи все чаще готовы делегировать задачи по планированию путешествий ИИ-ассистентам. Например, подбор локаций и активностей (26%), точечные рекомендации — где поесть, что посмотреть (15%), построение маршрутов (14%), а также планирование бюджета поездки и контроль расходов (13%).

Рост доверия к цифровым помощникам заметен и в вопросах хранения документов. Более половины пользователей выбирают электронные способы: каждый третий (36%) хранит билеты в телефоне, а примерно каждый пятый (22%) — в электронной почте.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!