Названы самые популярные направления для поездок на майских праздниках

Россияне все чаще выбирают внутренние поездки с семьей на автомобиле на майских праздниках и планируют бюджет заранее. Это показало исследование Почта Mail (входит в VK) совместно с сервисом онлайн-бронирования Островок, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лидерами спроса в преддверии праздников остаются крупнейшие города и туристические центры. В топ-3 часто бронируемых направлений попали Новосибирск, Краснодар и Сочи.

По данным опроса, проведенного Почтой совместно с Hi-Tech Mail, наибольшей популярностью пользуются автомобильные поездки — их выбирают около 63% опрошенных. Авиаперелеты на втором месте (20%), а ж/д транспорт — на третьем (14%). Исследование показывает, что чаще всего россияне отправляются в дорогу с родственниками — такой формат выбирают 57% опрошенных. Поездки с друзьями планируют 17%, с партнером 13%, и столько же предпочитают путешествовать в одиночку.

Островок отмечает, что средняя стоимость ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты (1-3 и 9-11 мая) составляет 6 500 рублей — на 5% выше, чем годом ранее (6 200 рублей).

При выборе места остановки россияне отдают предпочтение апартаментам — на их долю приходится 30% бронирований. Отели без звезд выбирают 24%, в три звезды бронируют 16% пользователей. Кроме того, 12% пользователей останавливаются в отелях с четырьмя звездами и выше.

Согласно результатам опроса, пользователи все чаще готовы делегировать задачи по планированию путешествий ИИ-ассистентам. Например, подбор локаций и активностей (26%), точечные рекомендации — где поесть, что посмотреть (15%), построение маршрутов (14%), а также планирование бюджета поездки и контроль расходов (13%).

Рост доверия к цифровым помощникам заметен и в вопросах хранения документов. Более половины пользователей выбирают электронные способы: каждый третий (36%) хранит билеты в телефоне, а примерно каждый пятый (22%) — в электронной почте.

