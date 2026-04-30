Трамп оценил шансы высадки американцев на Луну до конца его президентского срока

Трамп счел хорошими шансы высадки астронавтов на Луну до 2029 года
Президент Дональд Трамп считает высокой вероятность высадки астронавтов США на Луну до 2029 года (его второй срок на посту главы государства закончится 20 января 2029 года). Об этом политик заявил на встрече с экипажем лунной миссии «Артемида-2».

Глава государства сообщил, что работа в этом направлении идет «с опережением графика» и у США «хорошие шансы».

Глава НАСА (Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства) Джаред Айзекман в связи с этим подчеркнул, что ведомство придерживается «осуществимого плана» по высадке на Луну.

«Мы снова занялись запуском лунных ракет с хорошей периодичностью. Только что миссия «Артемида-2» совершила облет Луны. В 2027 году мы запустим миссию «Артемида-3», на 2028 год мы сохраним две возможности высадки астронавтов на поверхность [естественного спутника Земли]», — добавили глава НАСА.

В ночь на 11 апреля космический корабль «Орион» с экипажем миссии «Артемида-2» успешно вернулся на Землю, завершив первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно. Капсула приводнилась у побережья Калифорнии после входа в атмосферу на скорости около 40 тысяч км/ч. Прохождение атмосферы и спуск заняли около 13 минут.

Ранее в НАСА назвали проблему, которая может сорвать высадку на Луну в 2028 году.

 
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
