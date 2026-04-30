В Минобрнауки рассказали о нововведение при приеме в вузы

Минобрнауки: при приеме в вузы появится «день тишины»
В приемную кампанию 2026 года в россссийские вузы появится «день тишины». Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы министерства науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук.

Он пояснил, что после того как вуз публикует приказ о зачислении, у абитуриентов больше не будет возможности отправить или отозвать свое согласие. Такой «день тишины» позволит учебным заведениям корректнее подходить к изданию приказов, а для абитуриентов конкурсная ситуация станет более прозрачной и предсказуемой.

23 апреля заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что в ближайшем будущем школьников и студентов ждет, что устные экзамены в будущем сможет принимать искусственный интеллект (ИИ). В дальнейшем ИИ сможет не только принимать устные экзамены, но и контролировать списывание и оценивать то, как человек себя ведет на экзамене.

Ранее в Госдуме назвали минусы массового ухода школьников после 9-го класса.

 
