«Отказало сердце»: чиновник-ветеринар Новосибирской области не пережил историю с забоем скота

В Новосибирской области ушел из жизни один из руководителей регионального управления ветеринарии Сергей Тур. Подразделение, которое он возглавлял, занималось предотвращением заболеваний животных. Всероссийскую известность оно приобрело после скандала с массовым забоем скота у местных жителей и фермеров из-за эпидемии пастереллеза — это вызвало большой общественный резонанс. Причина смерти Сергея Тура пока официально не установлена. По словам его супруги, у чиновника остановилось сердце, когда он был на больничном, «это напрямую связано с его работой».

В Новосибирской области скончался начальник отдела организации противоэпизоотических, противопаразитарных и ограничительных мероприятий регионального управления ветеринарии Сергей Тур.

«Да, несчастье действительно произошло»,

— подтвердили в ведомстве.

В некрологе, размещенном на официальном сайте управления ветеринарии, отмечено, что Сергей Тур «был профессионалом своего дела, ответственным и неравнодушным человеком, которого уважали коллеги и ценили за порядочность, трудолюбие и преданность работе».

Мужчине было 43 года, в семье остались двое детей.

Как сообщила NGS.Ru его супруга Елена, Сергей Тур скончался вчера, 28 апреля. Незадолго до этого он взял больничный из-за ухудшения состояния здоровья.

«Он вчера умер, отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность. Он ушел на больничный и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый», — рассказала Елена.

Издание BFM-Новосибирск приводит иную версию случившегося. В публикации сообщается, что Сергей Тур ушел из жизни добровольно: его нашли мертвым в собственном автомобиле с огнестрельным ранением. Официального подтверждения или опровержения этой информации на момент публикации нет. По данным издания, расследование ведет Следственный комитет.

Другую версию приводит Telegram-канал Baza.

«Глава ветслужбы, курировавший карантин скота в Новосибирской области, найден мертвым у себя дома — по данным «Базы», Сергей Тур совершил суицид», — говорится в публикации.

По информации издания, следователи не усматривают в случившемся криминальной составляющей.

Скандал с изъятием скота

Массовые случаи изъятия и забоя домашнего скота в частных и фермерских хозяйствах Новосибирской области начались в начале марта и вызвали широкий общественный резонанс. Власти объясняли эти меры случаями распространения опасного подвида пастереллеза — острого инфекционного заболевания сельскохозяйственных животных.

У фермеров и просто обычных сельских жителей насильственно забирали и уничтожали домашний скот, счет шел на сотни и сотни голов. Особое возмущение людей вызвал тот факт, что чиновники отказывались показывать документы, подтверждающие наличие заболевания, в целом аргументировали свои действия крайне невразумительно и угрожали ОМОНом.

«Нам установили ограничения: один выезд из села, один въезд. Остальные — заблокировали, засыпали снегом. Мы не дадим никому здоровых коров сжигать. Сделайте анализы. Мы заложники, нас уничтожают. Никого в село не впустим. Только через нас. Тогда и нас сжигайте вместе с коровами», — заявляли жители села Козиха Новосибирской области.

Скандал получил широкую огласку, после чего в регион по прямому поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева была направлена рабочая группа во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. С пострадавшими жителями договорились о выплате компенсаций. Опасность заболевания животных объяснили «нетипичной формой пастереллеза».

Недавно, в конце апреля, на фоне скандала в отставку отправили вице-премьера — министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова. Решение принял губернатор Андрей Травников, указав на претензии к работе ведомства, включая сбои господдержки и проблемы с ветеринарной безопасностью.

Такой поворот событий не стал неожиданным. К министру накопилось множество претензий со стороны губернатора и регионального заксобрания, в том числе после истории с изъятием и забоем скота у местных жителей.