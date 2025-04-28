30 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

30 апреля в мире отмечают Международный день джаза, в России чествуют пожарных, в Амстердаме празднуют День апельсина, а в Шотландии проводят традиционный фестиваль виски. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 30 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 апреля

День пожарной охраны России

Даже если вам никогда не доводилось вызывать пожарных, сегодня отличный повод мысленно пожать руку этим людям в форме. 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны — профессиональный праздник тех, кто спасает людей, здания и леса от огня. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал так называемый «Наказ о градском благочинии» — по сути, первый в стране закон о противопожарной безопасности.

В свой праздник пожарные получают поздравления, награды и благодарности. Также проходят мероприятия в память о погибших сотрудниках пожарной службы, дни открытых дверей для всех желающих и уроки для школьников с мастер-классами и знакомством с пожарной техникой.

Кстати, при всей серьезности и опасности работы пожарных у них тоже бывают курьезы: как минимум раз в год кто-то звонит с жалобой на «горящее сердце». И это не шутка.

Международный день джаза

Если в вашей голове иногда играет саксофон и вы не прочь потеряться в ритмах джаза — 30 апреля ваш день. Международный день джаза, учрежденный ЮНЕСКО в 2011 году, празднуется по всему миру. Джаз — это музыка, в которой можно забыть правила и все равно играть красиво. Он родился на стыке надежды, борьбы и вдохновения и стал универсальным языком души.

В этот день проходят концерты, джем-сейшены, мастер-классы и даже импровизированные выступления на улицах. А если вы думаете, что джаз — это сложно, включите Эллу Фицджеральд, Луи Армстронга или Нину Симон. Там все понятно без слов.

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Международный день свечника

Скорее всего, вы даже не подозревали, что такой праздник существует. Он объединяет всех, кто занят свечным ремеслом, и приурочен ко дню святого Зосимы Соловецкого, считающегося покровителем пчел. А именно эти насекомые дают воск, необходимый для изготовления свечей.

Конечно, сейчас в производстве свечей применяют и парафин, и стеарин, и гелеобразные вещества. Но именно пчелиный воск придает свечам неповторимый аромат.

Создание декоративных свечей — целое искусство. Это не только придание изделию особой формы и запаха, но и роспись, вкрапление в воск необычных деталей, инкрустация. Для кого-то это уже не хобби, а профессия и возможность дарить людям уют, свет и романтику.

Международный день собак-поводырей

Они не гавкают по пустякам, не носятся за мячом и точно не грызут диван. Их задача — видеть то, чего не видят их хозяева, быть их «глазами». 30 апреля отмечается Международный день собак-поводырей — помощников, которые делают мир добрее. Праздник появился в 1980-х и с тех пор напоминает: собака в специальной шлейке меняет жизнь своего незрячего хозяина к лучшему.

В этот день в разных странах проходят обучающие семинары, акции фондов, волонтеры собирают средства на подготовку и дрессировку четвероногих специалистов.

День кролика Багза Банни

«What's up, doc?» — если от этой фразы вы уже улыбнулись, значит, вы хорошо знаете классику мультипликации. 30 апреля 1938 года считается днем рождения Багза Банни, самого харизматичного и ушлого мультяшного кролика. Персонаж дебютировал в короткометражке Warner Bros. и быстро стал лицом (и ушами) целого поколения Looney Tunes. Его фразы разошлись на цитаты, а поведение — на мемы. Отметить праздник очень просто: пеките морковные кексы, зовите друзей и включайте старые мультики!

close Warner Bros.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 апреля в других странах

День отшлепывания — США. Звучит провокационно, но смысл, на удивление, серьезный: день был придуман активистами против телесных наказаний и призван напомнить, что шлепание детей — не метод воспитания, а путь к проблемам в будущем. Психологи, педагоги и адекватные родители предлагают альтернативы: уважение, границы, диалог. А мемы, конечно, сделали свое дело — теперь праздник воспринимается и как шуточный день для пары хлестких шлепков. Главное — по согласию и с юмором.

Акшая Тритья — Индия. Акшая Тритья — один из самых благоприятных дней в индуистском календаре. В 2025 году он выпадает на 30 апреля. Название переводится как «вечное процветание». Считается, что все, начатое в этот день, принесет успех, богатство и гармонию. Индийцы покупают золото, устраивают свадьбы, запускают новые бизнесы или хотя бы чистят дом, чтобы привлечь энергию обновления. Храмы переполнены, улицы полны цветочных гирлянд, а на базарах — аншлаг у прилавков с манго и украшениями. Если верить традиции, то сегодня даже мысли о переменах могут сработать как запуск. Так что можно хотя бы заменить заставку на смартфоне.

День апельсина в Амстердаме — Нидерланды. 30 апреля — бывший День королевы в Нидерландах, который с тех пор, как трон унаследовал король Виллем-Александр, сместился на 27 апреля. Но многие по старинке продолжают гулять и 30-го. Особенно в Амстердаме, где устраивают День апельсина — Orange Day. Апельсиновый цвет — национальный символ, отсылающий к династии Оранских. В этот день город превращается в море оранжевых флагов, костюмов, гирлянд, париков. Формально это день патриотизма, а неформально — карнавал с уличной едой, музыкой и весельем.

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Фестиваль виски в Шотландии — Великобритания. Если вы чувствуете, что душа просит торфа, дыма и 12 лет выдержки — добро пожаловать в Шотландию. Фестиваль виски «Дух Спейсайда» (Spirit of Speyside Whisky Festival) традиционно стартует 30 апреля и длится несколько дней. Регион Спейсайд — это Мекка для ценителей шотландского виски. Здесь производят Glenfiddich, Macallan, Glenlivet и десятки других культовых брендов. Во время фестиваля можно заглянуть на дистиллерию, поучаствовать в дегустации, пройти мастер-класс или просто почувствовать себя знатоком, глядя на янтарную жидкость в бокале.

Религиозные праздники 30 апреля

День преподобного Зосимы, игумена Соловецкого

Имя преподобного Зосимы тесно связано с историей появления Соловецкого монастыря. Святой жил в XV веке. Оказавшись на Соловецких островах вместе с иноком Германом, Зосима построил здесь скромную бревенчатую келью. Слава о добродетельных отшельниках пошла по всей округе. На острова стали стекаться ученики — так и возникла монашеская община. Иноки сначала возвели небольшую церковь Преображения. Со временем появились и каменные постройки. Преподобный Зосима управлял обителью 26 лет, вплоть до своей кончины. В 1547 году он был причислен к лику святых.

День преподобного Акакия, епископа Мелитинского

30 апреля православная церковь вспоминает святителя Акакия, епископа Мелитинского, жившего в III–IV веках. Он был известен как человек глубокой веры, строгого подвижничества и истинной христианской добродетели. По церковному преданию, Акакий прославился своей проповедью, миролюбием и способностью творить чудеса — исцелять болезни и даже успокаивать разбушевавшиеся реки. Он жил во времена, когда называть себя христианином было небезопасно, но продолжал укреплять в людях веру, неся служение в малой армянской епархии Мелитина.

Обретение мощей преподобного Александра Свирского

Александр Свирский — один из самых почитаемых северных святых России, живший в XV–XVI веке. Он был игуменом Троицкого монастыря, впоследствии ставшего Александро-Свирским монастырем (Ленинградская область). Известен своей особой духовной чистотой и тем, что ему, по преданию, являлась сама Святая Троица — редчайший случай в православной традиции.

Мощи святого были обретены в 1641 году и почитаются как нетленные. Верующие обращаются к Александру Свирскому с молитвами о душевном покое, исцелении, помощи в борьбе с унынием и — особенно — о духовном укреплении в одиночестве.

30 апреля Православная церковь также чтит память: • священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авдела, пресвитера, Анании, пресвитера, и иных 1000 мучеников;

• преподобного Иакова Железноборовского;

• мученика Адриана Коринфского;

• святителя Агапита, папы Римского;

• священномучеников Михаила Новицкого и Феодора Недосекина, пресвитеров.



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• святого Пия V, папу Римского;

• святого Аматора, епископа Осерского;

• святого Афродисия и его тридцать спутников, мученика.



Народные праздники и приметы 30 апреля

День Зосимы Пчельника

В народном календаре 30 апреля отмечается как день Зосимы Пчельника, покровителя пчеловодов. На Зосиму пчеловоды выносили ульи на пасеки, окропляли их святой водой и угощали пчел хлебом с солью, чтобы обеспечить хороший медосбор. Считалось, что утро надо начинать с ложки меда для здоровья и благополучия.​

Приметы

Если пчелы садятся на вишневый цвет, ожидается богатый урожай вишни.

Пчелы летают лениво и недружно — к малому количеству меда; если активно и поодиночке — к обильному медосбору.

Много сережек на ольхе — к урожаю овса; много шишек — к урожаю ячменя.

Грачи играют — к хорошей погоде.

Если утром идет дождь, день будет ясным.

Ясное утреннее солнце — к сухому лету; пасмурный день — к дождливому.​

Вальпургиева ночь

С наступлением вечера 30 апреля, когда тени становятся длиннее, а в воздухе витает ощущение чего-то древнего, наступает Вальпургиева ночь — один из самых мистических и таинственных праздников Европы. Особенно широко ее отмечают в Германии, Чехии, Австрии, Швейцарии и скандинавских странах.

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Название пошло от имени святой Вальпургии — английской монахини, которую в VIII веке канонизировали за борьбу с языческими культами. Но ирония в том, что именно в ночь перед ее днем памяти, по старинным верованиям, на вершине горы Броккен (в Гарце, Германия) собиралась нечистая сила — ведьмы, демоны, злые духи.

Вальпургиева ночь: что это за праздник и как он связан с шабашами ведьм Вальпургиеву ночь отмечают во многих европейских странах. Сегодня это в первую очередь возможность отдать... 27 апреля 09:16

Какие исторические события произошли 30 апреля

1315 год — в Париже на виселице Монфокон казнен Ангерран де Мариньи, советник короля Филиппа IV. По иронии, именно он считается автором проекта той самой виселицы, на которой позже оказался сам.

1472 год — в московском Кремле заложен Успенский собор, будущая духовная и архитектурная доминанта русской столицы.

1564 год — Андрей Курбский, ближайший соратник Ивана Грозного, бежал в Литву. Так началась его литературная война с царем — через письма, обвинения и философские диалоги о власти и совести.

1743 год — основан город Оренбург, который позже станет одним из важнейших опорных пунктов на юго-востоке России.

1789 год — Джордж Вашингтон принял присягу и стал первым президентом США. Церемония прошла в Нью-Йорке.

1800 год — император Павел I запретил ввоз иностранных книг и нот в Россию, сославшись на «развращение веры и закона».

1803 год — США выкупили Луизиану у Франции за $15 млн.

1905 год — Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.

1916 год — Германия первой в мире перешла на летнее время.

1939 год — в Нью-Йорке открылась Всемирная промышленная выставка.

1945 год — советские войска начали штурм Рейхстага, освободили узниц Равенсбрюка, а Адольф Гитлер покончил с собой в бункере.

1975 год — северяне взяли Сайгон. Завершилась Вьетнамская война — одна из самых изнуряющих и неоднозначных в истории XX века.

1993 год — технология World Wide Web официально стала общедоступной.

2008 год — российские ученые подтвердили, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат Алексею и Анастасии — детям Николая II.

2019 год — император Японии Акихито отрекся от престола. На следующее утро страна вступила в период Рэйва — с новым императором Нарухито, новым календарным отсчетом и тем же уровнем уважения к традициям.

Дни рождения и юбилеи 30 апреля

В 1310 году родился Казимир III — польский король, прозванный Великим за реформы и укрепление государства.

В 1777 году родился Карл Фридрих Гаусс — немецкий математик, физик, астроном, человек, умевший считать лучше всех.

В 1893 году родился Иоахим фон Риббентроп — министр иностранных дел Третьего рейха, казненный по приговору Нюрнбергского трибунала.

В 1908 году родилась Ив Арден — американская актриса, обладательница «Эмми» и легенда телевидения.

В 1916 году родился Клод Шеннон — американский математик, основатель теории информации, придумавший термин «бит».

В 1926 году родилась Клорис Личмен — американская актриса, обладательница «Оскара» и девяти «Эмми».

Кто празднует день рождения

79 лет исполняется Карлу XVI Густаву — королю Швеции, правящему с 1973 года и обожающему скаутов и двигатели.

78 лет исполняется Юрию Кублановскому — поэту и эссеисту, лауреату премии «Имперская культура» и тонкому знатоку русской словесности.

73 года исполняется Жаку Одиару — французскому кинорежиссеру, сценаристу, обладателю «Золотой пальмовой ветви» и «Сезара».

69 лет исполняется Сергею Шахраю — юристу и политическому деятелю, соавтору Конституции РФ.

67 лет исполняется Шарлю Берлену — французскому актеру и режиссеру, звезде фильмов «Мой лучший друг» и «Папаши».

58 лет исполняется Филиппу Киркорову — поп-идолу российской сцены, певцу, музыкальному продюсеру, телеведущему, народному артисту РФ.

55 лет исполняется Халиту Эргенчу — турецкому актеру, известному по роли султана Сулеймана в «Великолепном веке».

50 лет исполняется Джонни Галэки — американскому актеру, сыгравшему Леонарда в «Теории большого взрыва».

40 лет исполняется Галь Гадот — израильской актрисе и модели, сыгравшей Чудо-женщину и завоевавшей Голливуд.