Под Калининградом муж забил кулаками жену из-за ссоры

В Калининградской области суд вынес приговор 50-летнему мужчине за избиение жены, которое привело к летальному исходу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 4 июля 2025 года в Немане. Местный житель находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Он поссорился с женой на бытовой почве и нанес ей не менее шести ударов кулаками по голове.

57-летняя женщина получила тяжелую травму, была госпитализирована. Но, несмотря на лечение, состояние пациентки ухудшилось, и 11 июля ее не стало.

Против ее супруга возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Пока шло следствие, он содержался под стражей и был признан виновным. Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима.

