Перемирие на День Победы: Путин и Трамп обсудили прекращение огня на Украине и в Иране

Ушаков: в разговоре с Трампом Путин предложил объявить перемирие на День Победы

Сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередные телефонные переговоры, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Стороны обменялись мнениями об иранском и украинском конфликтах. В частности, Владимир Путин объявил о готовности России объявить перемирие в боевых действиях с Украиной на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более полутора часов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Беседа была высоко оценена обеими сторонами.

По словам Ушакова, Трамп позитивно отозвался о недавно объявлявшемся Россией пасхальном перемирии.

«В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — отметил Ушаков.

По его словам, глава Белого дома поддержал это решение, указав, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

По просьбе американской стороны Владимир Путин «охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника», отметил Юрий Ушаков. В этом контексте президент Владимир Путин вновь заявил, что цели специальной военной операции «будут достигнуты в любом случае». Со своей стороны, Трамп выразил уверенность в том, что «сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка».

Помощник президента России отметил, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп «высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта».

«Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», — подчеркнул Ушаков.

Позже, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Дональд Трамп назвал разговор с президентом России «очень хорошим».

«Я думаю, что Путин был готов заключить сделку [по урегулированию украинского конфликта] некоторое время назад. Я думаю, что «некоторые люди» ему мешали», — сказал Трамп.

Кроме того, подтверждая предложение президента России, Трамп также предложил «объявить небольшое перемирие».

«Думаю, что Путин хочет найти решение для войны на Украине, и это хорошо», — сказал он.

Помимо этого, Трамп заявил о военном поражении Украины — вероятно, перепутав ее с Ираном.

«Думаю, Украина в военном отношении потерпела поражение», — сказал он.

Однако сразу после этих слов американский лидер перешел к статистике по Ирану, предложив «взглянуть на их флот», который «при численности в 159 кораблей на данный момент находится под водой».

Обсудили иранский кризис

Как пояснил Юрий Ушаков, положение дел в Иране и странах Персидского залива было важной частью беседы лидеров России и США.

В разговоре Владимир Путин отметил, что считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что «должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки».

Он также заострил внимание на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мирового сообщества, которые могут возникнуть в ситуации дальнейшего перехода США и Израиля к «силовым акциям».

«Конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант наземной операции на территории Ирана. Россия твердо настроена оказывать всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы», — отметил Юрий Ушаков.

По его словам, в этих целях Россия продолжит активные контакты с представителями Ирана, стран Персидского залива, Израиля и США.

Предыдущий телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 9 марта.