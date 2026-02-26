Перспективы питания в эпоху биотехнологий: меню-2042

Перспективам питания в эпоху биотехнологий была посвящена дискуссия на сессии «Меню-2042» в рамках ФБТ-2026. Форум будущих технологий проводится при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор — Фонд Росконгресс.

Участники отметили, что к 2042 году биотехнологии способны вывести на массовый рынок синтезированный белок и продукты нового поколения. Уже сегодня интеграция заквасок, ферментов и микробиологических решений демонстрирует потенциал фудтеха, а развитие 3D-печати пищевых продуктов ставит под вопрос экономику традиционного животноводства. При этом устойчивость биоэкономики невозможна без системной регуляторики, доступа к промышленным штаммам и прозрачных правил рынка.

Ученые ищут новые решения, которые обеспечат человечество достаточным количеством сытной, питательной и при этом вкусной и разнообразной еды.

Одновременно с этим все чаще говорят о проблеме так называемого «скрытого голода» — когда человек получает достаточное количество пищи, но в ней очень мало полезных веществ, витаминов и микроэлементов.

Директор Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук Алексей Федоров подчеркнул, что белок — основной строительный материал в организме человека. Наряду с традиционными источниками животного белка (мясные, рыбные, молочные продукты, яйца) идет развитие альтернативных форм.

Также спикер рассказал об альтернативе сахара — глюкозо-фруктозных сиропах, которые широко используется в пищевой промышленности. «Самое большое бактериологическое производство в мире — это глюкозо-фруктозные сиропы объемом порядка 30 миллионов тонн в год. <…> Они производятся исключительно с использованием ферментов. По мере снижения себестоимости рекомбинантных белков аналогичный подход может обеспечить массовое производство альтернативного молока и мяса», — отметил спикер.

Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Ольга Виданова сообщила о реализации в столице комплекса мер, направленных на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. На сегодняшний день в столице на территории свыше 125 гектаров формируется первая очередь промышленного кластера, ориентированного на выпуск продуктов питания: мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд. Благодаря его развитию появится 13 тысяч новых рабочих мест.

Директор по стратегическому развитию АО «Управляющая компания ЭФКО» Владислав Романцев рассказал, что компания активно инвестирует в инновации, разработки растительных альтернатив мяса и молока, венчурных инвестиций в фудтех и биотехнологии. Он уверен, что синтезированный белок станет дополнением к сельскому хозяйству.

«Наряду с традиционным производством будет формироваться дополнение — часть белка станет синтезироваться в биореакторах. Можно спорить о масштабе этого дополнения. Но если цена одного килограмма белка будет около одного доллара, он действительно станет продуктом масс-маркета», — сказал Владислав Романцев.

Он обратил внимание участников на разрыв между лабораторией и потребителем, что создает проблемы в доступе к достоверной информации о продуктах питания.

«Сегодня существует большой разлом между лабораторией и столом. Биотехнологии уже присутствуют в продуктах, но в этом разрыве формируется недостоверная информация для потребителя. Это порождает страхи и недоверие»», — добавил Владислав Романцев.

В заключение своего выступления он отметил: «Если мы научимся печатать стейк на 3D-принтере, и он не будет отличаться по вкусу от традиционного, выращивание животных может стать экономически нецелесообразным. Биофабрики смогут размещаться в городах и функционировать так же привычно, как хлебозаводы».

По словам старшего научного сотрудника Северо-Кавказского федерального университета Дмитрия Алексеева, в обществе утвердился тренд на здоровое и полезное питание. В меню человека уже активно используется искусственно выращенное мясо, ферментированные продукты и широкий ряд заменителей на основе растительных компонентов. Такой подход к питанию направлен на экономию ресурсов и обеспечение продовольственной безопасности в условиях растущего населения и изменения климата. Он считает, что скоро придет время, когда современные биотехнологии станут большей частью нашего меню.

О том, что растительное мясо является частью сбалансированного питания, рассказала управляющий директор Группы компаний «Магнит» Анна Мелешина.

«Несколько лет назад мы начали развивать категорию растительного мяса совместно с партнером. Сегодня она демонстрирует рост более 70%. Для части покупателей, имеющих ограничения по здоровью, это полноценный альтернативный источник белка и часть сбалансированного рациона», — заявила спикер.

Вопросов безопасности развития собственного производства ингредиентов коснулась президент Союза производителей пищевых ингредиентов; директор Научно-исследовательского института качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Татьяна Савенкова. Она отметила: «Сегодня только около 3% пищевых добавок производится в России, остальное мы импортируем. Поэтому важно поддерживать тех, кто развивает отечественное производство и помогает нашим предприятиям выпускать такие ингредиенты».