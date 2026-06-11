Убийство в обмен на жизнь в ЕС: в Подмосковье предотвратили теракт против военного

В Московской области сотрудники ФСБ России задержали иностранца, который по заданию Службы безопасности Украины готовился ликвидировать сотрудника подразделения Минобороны РФ. Завербованный в Испании исполнитель признался, что планировал застрелить военнослужащего или же, после прохождения обучения в Молдавии, подорвать. В обмен иностранцу обещали организовать переезд в одну из стран Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Подмосковье задержали иностранца, который по заданию украинских спецслужб в обмен на переезд в Евросоюз готовился застрелить сотрудника подразделения Минобороны РФ, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«За выполнение задания кураторы обещали ему оказать содействие в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС», — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина 1990 года рождения признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в одной из европейских стран, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования на родине. Где родился мужчина и за совершение какого преступления его преследуют, не сообщается.

Выяснилось, что иностранца забросили на территорию России в феврале текущего года . Затем по поручению украинского куратора он забрал из тайника пистолет Макарова с глушителем и 16 патронами, а также провел доразведку по адресам проживания и работы российского военнослужащего.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Личность российского военнослужащего, против которого готовился теракт, не раскрывается.

«Предложил им свои услуги»

Задержанный иностранец в ходе допроса рассказал, что последние три года нелегально жил в Испании и решил поработать на СБУ по совету знакомых украинцев. Он связался с представителями украинского ведомства через Telegram.

«У себя на родине я находился в розыске по уголовному делу, поэтому я последние три года проживал в Испании нелегально. И знакомые украинцы, с которыми я работал, посоветовали связаться с сотрудниками СБУ и обещали взамен выполнение для них каких-то задач оформить мне европейские документы. С этой целью я сам написал в чат-телеграм СБУ и предложил им свои услуги», — рассказал задержанный.

Иностранец отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины предложили ему выехать из Испании в Молдавию или Польшу для личной встречи. Однако из-за нелегального проживания в Испании он не мог совершить эту поездку. В итоге через неделю сотрудник СБУ сообщил по телефону, что ехать никуда не нужно. Мужчине сразу оплатили билеты, и он приехал в Москву. По его словам, первую неделю в российской столице он жил у своего брата, а через неделю получил деньги на аренду квартиры.

Кроме того, задержанный уточнил, что забрал пистолет с глушителем и патронами в лесополосе в 150 км от Москвы. В лесу он протестировал оружие, сделав три выстрела, и вернулся в столицу. Затем, как рассказал иностранец, сотрудник СБУ выслал ему фотографию и адрес российского военного .

«Он мне дал фотографии человека, адрес дал, фотографии его машины, приметы, как он выглядит, с каким портфелем он ходит. Я поехал по адресу, сделал доразведку. На следующий день он меня отправил по этому адресу уже с целью устранения. Доложил сотруднику СБУ, что человека нет по этому адресу», — сообщил задержанный.

После этого представитель СБУ потребовал спрятать оружие и отправиться в Молдавию. «Чтобы меня научить собрать взрывное устройство для устранения этого человека», — добавил иностранец.

Убийства военных

Ранее в Московском регионе произошло несколько убийств высокопоставленных российских военных и одно покушение.

Так, 6 февраля 2026 года на лестничной площадке жилого дома в Москве злоумышленник выстрелил из пистолета в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — первого замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России. Раненого военнослужащего госпитализировали, он выжил. Трех фигурантов, включая непосредственного исполнителя покушения, задержали и арестовали. В деле прослеживается британский след.

22 декабря 2025 года в Орехово-Борисово в результате подрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных cил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

25 апреля 2025 года при взрыве автомобиля в Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба, которая контролировала обстановку в зоне боевых действий.

17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Военачальник «системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов», подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова.