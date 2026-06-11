10 знаменитостей, которых поразил рассеянный склероз

11 июня отмечается Общероссийский день борьбы с рассеянным склерозом. Это хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, вызывающее целый ряд тяжелых симптомов — от проблем со зрением и речью до мышечной слабости и нарушений координации движений. По оценкам экспертов, сегодня с этим диагнозом живут около трех миллионов человек, в числе которых известные актеры, музыканты, спортсмены и писатели. Кто из знаменитостей продолжает бороться с рассеянным склерозом, а чьи жизни болезнь уже унесла — в фотогалерее «Газеты.Ru».