Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Фото

10 знаменитостей, которых поразил рассеянный склероз

От "Трансформеров" до "Милого мальчика": лучшие роли Шайи Лабафа
Умерла Людмила Чурсина
Звезды на вручении премии ТЭФИ-2026
Подросток-убийца, Падме Амидала, первая леди. Лучшие роли Натали Портман

11 июня отмечается Общероссийский день борьбы с рассеянным склерозом. Это хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, вызывающее целый ряд тяжелых симптомов — от проблем со зрением и речью до мышечной слабости и нарушений координации движений. По оценкам экспертов, сегодня с этим диагнозом живут около трех миллионов человек, в числе которых известные актеры, музыканты, спортсмены и писатели. Кто из знаменитостей продолжает бороться с рассеянным склерозом, а чьи жизни болезнь уже унесла — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!