Больничный или подготовка к отставке: куда пропала Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в начале июне пропустила ПМЭФ и конференцию «Российский фондовый рынок». По официальной информации, она находится на больничном. В финансовых кругах длительное отсутствие Набиуллиной связывают со скорым транзитом власти в ЦБ — ее полномочия на посту главы регулятора заканчиваются в 2027 году. Однако в Кремле призвали не строить теории заговора. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Больничный главы Центрального банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной не должен становится поводом для теорий заговора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговора», — отметил он в беседе с журналистами.

Песков высказал сомнение в том, что обсуждение здоровья — это правильный формат. Он пожелал главе Центробанка скорейшего выздоровления и выразил надежду, что «все абсолютно хорошо».

3 июня 62-летняя Набиуллина пропала из деловой программы Петербургского международного экономического форума. Она должна была выступить на макроэкономической сессии. Пресс-служба ЦБ в беседе с ТАСС уточнила, что Набиуллина находится на больничном, поэтому и пропустила форум.

«Поверьте, у Эльвиры Сахипзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать . Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка», — обратился к участникам ключевой сессии ПМЭФ глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

9 июня Набиуллина в связи с больничным не смогла принять участие в конференции «Российский фондовый рынок», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Когда глава ЦБ вернется к работе, не сообщается.

За прошедшее десятилетие глава Центробанка Эльвира Набиуллина отсутствовала на ПМЭФ лишь однажды — в 2020 году, когда форум отменили из-за пандемии COVID-19. Кроме того, как минимум с 2023 года руководитель ЦБ стабильно посещала каждую конференцию НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Последний раз Набиуллина появлялась на публике 22 мая — на VIII съезде Ассоциации банков России. Там она подчеркнула, что банковская система чувствует себя устойчивой и способна выполнять те функции, которые от нее ожидает российская экономика.

Альтернативные версии

Набиуллина возглавляет Банк России с 24 июня 2013-го, ее полномочия завершаются в 2027 году. Закон запрещает ей переизбираться в четвертый раз на пост председателя Центробанка. По информации NEWS.ru, в финансовых кругах текущее отсутствие главы регулятора считают предвестником скорого транзита власти в ЦБ .

«Это может быть поиск преемника, с которым Набиуллина уже проводит время «за закрытыми дверями» <…> Отставка в таком случае могла бы быть объявлена «по состоянию здоровья», и нынешний больничный идеально ложится в этот сценарий», — говорится в публикации.

Примечательно, что с 10 июня приказом председателя Банка России заместителем главы ЦБ назначен Михаил Мамута — член совета директоров Банка России. Ранее он возглавлял Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, которую намерены упразднить в декабре.

В кулуарах также обсуждается версия, что Набиуллина пропустила форумы в связи со смертью своего советника Алексея Можина — экс-представителя России в МВФ. Он умер в возрасте 69 лет 3 июня — в первый день ПМЭФ.

«Эмоциональное потрясение вкупе с плотным графиком похорон могло стать достаточной причиной, чтобы временно выпасть из публичной повестки», — пишет NEWS.ru.

Церемония прощания с Можиным прошла в Центральной клинической больнице Москвы 9 июня. Однако информация о том, что глава ЦБ проводила своего советника в последний путь, не поступала.

Также не находит своего подтверждения и версия о том, что Набиуллина скрывается в связи со готовящимся «крахом рубля» . «Это вообще ни при чем. Вопрос в другом: будет ли Центральный банк продолжать снижать ставку или вернется к повышению? Если он вернется к повышению, это не обрушит рубль. Напротив, реальная эффективная ставка станет привлекательной для вкладчиков — люди понесут деньги на депозиты, депозитная база вырастет», — сказал экономист Дмитрий Ракша в беседе с NEWS.ru.

Несмотря на различные версии о причинах отсутствия Набиуллиной в публичном поле, «самое простое объяснение, скорее всего, и есть правильное», считает депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», экономист Михаил Делягин.

«Человек приболел, так бывает. Сейчас время кондиционеров, люди под ними простужаются, по Москве ходят вирусы, которых раньше не было, да и просто бывает человеку нехорошо — жарко, давление. Совершенно штатная ситуация», — написал он в статье для RTVI.