«Перешли все границы». Запорожская АЭС обесточена на фоне атак ВСУ

Запорожская АЭС на фоне атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру региона оказалась полностью обесточена. Энергоблоки станции перевели на питание от резервных дизель-генераторов. Инспекторов МАГАТЭ уже проинформировали о потере внешнего электроснабжения. Энергодар, город — спутник ЗАЭС, обесточен уже более суток. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью обесточена в результате потери внешнего электроснабжения, сообщила пресс-служба станции.

«Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера [10 июня] вечером», — говорится в публикации.

В связи с этим персонал станции перевел ее энергоблоки на питание от резервных дизель-генераторов . Запасов топлива для работы дизель-генераторов сформировано достаточно, заверила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.

Сейчас специалисты контролируют параметры работы оборудования, а также принимают необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков.

«Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм», — добавили в пресс-службе.

Яшина в разговоре с ТАСС уточнила, что инспекторы МАГАТЭ проинформированы о полном обесточивании Запорожской АЭС. По ее словам, новых случаев нарушения локального режима прекращения огня в районе станции со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим тишины действует с 5 июня для ремонта одной из двух линий электропередачи «Днепровская». Однако ВСУ его нарушили в тот же день.

По информации РИА Новости, Энергодар — город — спутник Запорожской АЭС — обесточен уже более суток из-за атак ВСУ на энергетическую систему области . Кроме того, в Энергодаре в результате ударов БПЛА были повреждены резервные генераторы медико-санитарной части №145 и атакована территория «Тепловодоканала», уточнил глава города Максим Пухов.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру региона без электроснабжения остаются более 300 тысяч абонентов и 16 муниципальных образованиях. Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания, уточнил он.

«Энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение максимальному количеству абонентов», — подчеркнул глава региона.

На фоне отсутствия электроэнергии Балицкий предупредил, что в некоторых населенных пунктах возможны сбои в работе связи. Ключевые узлы связи были переведены на дизель-генераторы, добавил губернатор.

Крупнейшая АЭС в Европе Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе и девятая по величине в мире, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года, реакторы находятся в режиме холодного останова. Объекты станции находятся в собственности России. Станция и ее окрестности неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских войск. В декабре 2025 года ЗАЭС завершила переход на типовую организационную структуру, характерную для российских атомных станций. На станции на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

«Радиация не признает границ»

Украинские войска в ходе постоянных атак на объекты ЗАЭС и саму станцию спровоцировали «беспрецедентные риски, напрямую ведущие к ядерной катастрофе», заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Масштабные угрозы, которые Украина продолжает планомерно создавать в отношении Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодар, уже окончательно перешли все границы допустимого», — отметил он.

Тем временем МАГАТЭ не торопится называть виновников ударов по Запорожской АЭС и Энергодару, заметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«МАГАТЭ действительно тоже не спешит называть виновников, хотя прекрасно понимает, откуда прилетают эти дроны, снаряды. С 27 апреля практически ежедневно Запорожская АЭС и город-спутник Энергодар подвергаются обстрелам ВСУ», — подчеркнул он в разговоре с «Вестями».

Если произойдет «что-то страшное», пострадают не только Россия, Украина, но и европейские страны , поскольку «радиация не признает государственных границ», добавил Небензя.

Однако МАГАТЭ не признает ВСУ виновными в обстреле ЗАЭС, заявил Балицкий в интервью РИА Новости.

«Я разговаривал с [гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси не раз, и, в общем-то, они даже не признают, кто стреляет по атомной станции», — сказал он.