Дмитрий Чернышенко: план проведения Десятилетия науки и технологий направлен на достижение технологического лидерства

Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось заседание Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий. Участники обсудили промежуточные итоги реализации инициатив Десятилетия на 2025 год и подготовку к V Конгрессу молодых ученых.

«Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом Владимиром Путиным, нацелено на усиление роли науки и технологий в решении ключевых задач развития страны. Основная его цель – достижение технологического лидерства России. Для ее выполнения разработан специальный план, который предусматривает популяризацию современного научного знания и получение реального социально-экономического эффекта. Одно из главных ежегодных событий – Конгресс молодых ученых – с этого года включено в национальный проект «Молодежь и дети». Мероприятие традиционно соберет представителей научного сообщества, лидеров бизнеса, а также представителей государственных и общественных организаций из России и других стран», — отметил заместитель Председателя Правительства России, сопредседатель Координационного комитета Дмитрий Чернышенко.

В Конгрессе молодых ученых в прошлом году приняли участие более 7 тыс. человек из 85 регионов России и из-за рубежа. Инициативы Десятилетия укрепляют кадровый потенциал научно-технологической сферы.

«Проведение в России Десятилетия науки и технологий – это, безусловно, очень важная инициатива Президента Российской Федерации Владимира Путина. Она направлена на популяризацию научных достижений, создание условий для занятия наукой. Считаю, что организаторы и все участники Десятилетия науки и технологий – с этими задачами в целом справляются успешно», — заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что Десятилетие науки и технологий формирует правильное восприятие науки и профессии ученого. Согласно опросам, увеличивается доля родителей, приветствующих выбор своими детьми карьеры в научной сфере, сейчас их более 60%.

«Также мы видим рост интереса молодежи к инженерным специальностям, который связан с большой работой в рамках Десятилетия науки и технологий. По сравнению с 2022 годом прием на инженерные направления в 2024 году увеличился на 7% – с 213 тыс. до 228 тыс. человек», — подчеркнул министр.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский сообщил, что развивается научное волонтерство, продолжается исследование наследия советской научной школы, расширяется сеть научных детских площадок – на сегодняшний день по России их действует 55 в 41 городе. В Домене «Наука и инновации» доступно 26 сервисов для исследовательского сообщества. В регионах России запустилось 12 новых маршрутов научно-популярного туризма, а в целом в стране их действует 87.

«С начала 2025 года проведено более 3 тыс. мероприятий Десятилетия науки и технологий, охвативших более 4 млн человек. Это отражает масштаб проделанной работы и задает высокую планку на второе полугодие. Продолжается развитие уже действующих форматов, появляются новые направления, чтобы все больше молодых людей видели в науке возможность для профессионального роста и участия в будущем страны», — сообщил он.

О работе оператора Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты» – рассказала генеральный директор София Малявина: «С начала Десятилетия науки и технологий в 2022 году мы организовали более сотни экскурсий и лекций «Наука рядом», создали десятки тематических телепроектов и подкастов, привлекли к участию в конкурсах свыше ста тысяч школьников и студентов. Только с начала 2025 года вышло свыше 24 тысяч публикаций о науке – на телевидении, радио, в прессе и онлайн. Интерес к этой теме растет, и наша задача – делать так, чтобы о научных достижениях и специалистах, которые за ними стоят, узнавали как можно больше людей».

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что сообщество научного волонтерства составляет более 60 тысяч человек, а в 2025 году к нему присоединились еще более 3 тысяч волонтеров: «Росмолодежь совместно с Движением Первых реализует направление «Наука и технологии: «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ», которое помогает популяризировать науку среди детей и молодежи, в том числе благодаря флагманскому проекту «Первые в науке». В этом году планируем запустить не менее 600 научных клубов Первых в 30 пилотных регионах. Мы поддерживаем ребят, которые стремятся развиваться в науке, создаем условия, чтобы дети и молодежь могли реализовывать свои идеи и предлагать инновационные проекты в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», запущенного по инициативе Президента России».

О подготовке юбилейного V Конгресса молодых ученых 26-28 ноября 2025 года рассказал советник Президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.

«Особое внимание в 2025 году уделяется расширению международной составляющей Конгресса молодых ученых – ведется активная работа по приглашению к участию в Конгрессе зарубежных ученых из дружественных стран. В рамках международного продвижения Конгресс был представлен на внешних коммуникационных площадках, включая выездные мероприятия и презентационные сессии ПМЭФ в Мексике, Турции, Индии, арабских странах. Также в этом году партнером пригласительной кампании выступает Friends for Leadership – объединение, созданное по итогам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которое действует в 130 странах. По итогам работы на сегодняшний день заявки на участие в Конгрессе подали более 1600 участников», — сказал Антон Кобяков.

Среди нововведений предстоящего Конгресса советник Президента назвал проведение на полях Конгресса Форума по социально-гуманитарным исследованиям БРИКС. Кроме того, в рамках выставки Конгресса будут организованы выставочные кластеры, посвященные промышленности, технологическому развитию, здравоохранению, экологии, цифровизации.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал о мероприятиях V Конгресса молодых ученых, связанных с темой атома и 80-летия атомной промышленности.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов уделил внимание региональному опыту реализации инициатив Десятилетия.

О деятельности Национального центра «Россия» по реализации задач Десятилетия рассказала его директор Наталья Виртуозова. По ее словам, одним из стратегических направлений стала популяризация научной фантастики – через выставочные проекты, международные дискуссионные площадки и просветительские программы.

Флагманом этой работы стал Международный симпозиум «Создавая будущее».

Руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров выдвинули ряд предложений о проведении проектов и мероприятий в рамках Десятилетия и Конгресса молодых ученых.