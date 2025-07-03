На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

В Москве наградили лауреатов 25-й юбилейной премии «Медиа-менеджер России».

close
предоставлены оргкомитетом премии «Медиа-менеджер России»

Четверть века премия чествует лидеров индустрии - тех, кто формирует медиаповестку страны, задает тренды, ведет за собой команды и добивается выдающихся результатов в условиях постоянно меняющегося медиарынка.

«В первую очередь хотел бы поздравить лауреатов 25-й юбилейной премии «Медиа-менеджер России». Так держать! В этом году по решению попечительского совета премии мы решили определить лучших из лучших медиаменеджеров страны по следующим направлениям, а именно в медиа, рекламе и коммуникациях и выбрали по три управленца. И так у нас есть топ-9 лучших медиаменеджеров России», — отметил организатор премии, председатель оргкомитета премии Джемир Дегтяренко.

Топ -9 «Лучшие Медиаменеджеры России»

Медиа

Эрнст Константин, «Первый канал»;
Олег Добродеев, ВГТРК;
Гусев Павел, «Московский комсомолец».

Реклама

Пискарев Сергей, АКАР;
Коптев Сергей, ГК «Прямая речь»;
Веселкова Екатерина, «ГПМ Реклама».

Коммуникации

Баранников Андрей, коммуникационное агентство SPN Communications;
Леонтьев Михаил, НК «Роснефть»;
Захарова Мария, МИД России.

В рамках премии Организаторы поздравили коллег по цеху, которые в этом году тоже отмечают круглые даты:

• «Комсомольская правда» — 100 лет;
• «Российская газета» — 35 лет;
• «Коммерсантъ» — 35 лет;
• Группа АДВ — 30 лет;
• Радио «Серебряный дождь» — 30 лет;
• Спортивный портал «Чемпионат» — 20 лет;
• RT — 20 лет;
• Телеканал «Звезда» — 20 лет;
• «Матч ТВ» — 10 лет.

Ведущими вечера выступили легендарные «Мурзилки» с Авторадио, а музыкальное оформление обеспечил квартет Румянцева.

Партнер Премии, председатель совета директоров ГК «Стилобат» Лев Мазараки: «Информационный ландшафт под воздействием современных технологий очень быстро меняется. Это требует от журналиста не только скорости, но безупречной дисциплины, умения точно расставить акценты, отделять рыночный шум от реальных трендов, проверять достоверность фактов. Номинанты Премии демонстрируют именно такой подход и тем самым помогают инвесторам принимать взвешенные решения».

Церемония объединила лучших профессионалов медиаиндустрии, отметив их достижения и вдохновив на новые свершения.

«Я искренне верю, что для каждого из нас участие в этом проекте — не просто событие, а бесценный обмен полезным опытом и открытие новых возможностей в нашем деле. Благодаря Премии мы имеем возможность получать новые знания от коллег по цеху и совместно черпать вдохновение, которое направим на формирование будущего медиаландшафта нашей страны», — отметила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

Лауреатами 2025 года стали:

Мультимедийные медиа

Иксанов Максим, генеральный директор News Media Holding;
Иванова Анна, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»;
Хисямутдинова Гюзяль, заместитель генерального директора, директор объединенной службы рекламы медиагруппы «Комсомольская правда»;
Пшеничная Евгения, директор по продажам проектов Men Today и «ТехИнсайдер», медиахолдинг Independent Media.

Цифровые издатели

Коган Евгений, основатель Bitkogan;
Василенок Никита, главный редактор сайта «ТехИнсайдер», медиахолдинг Independent Media.

Региональные медиа

Макаренков Никита, главный редактор объединенной редакции сетевых изданий «Комсомольская правда – Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон», медиагруппа «Комсомольская правда»;
Масленникова Марина, генеральный директор OOO «АиФ в Перми»;
Балюк Анна, шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»;
Гурская Анжелика, директор Северо-Западного филиала ФГБУ «Редакция Российской газеты»
Смирнов Кирилл, генеральный директор АО «Петроцентр» - главный редактор газеты «Петербургский дневник» и сетевого СМИ spbdnevnik.ru.

Телевидение

Калашников Иван, заместитель генерального продюсера телеканала ТНТ;
Леонов Вячеслав, заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ»;
Труфанова Александра, главный редактор телеканала RU.TV;
Дорогонова Светлана, руководитель управления продаж и коммуникаций с телеканалами, ГПМ Реклама;
Голдаева Елена, маркетинг-директор ТВ-3.

Онлайн-кинотеатры

Михно Виктория, генеральный директор PREMIER;

Радио

Шемякин Владимир Леонидович, генеральный директор Ассоциации содействия развитию участников медиабизнеса «Медиа Траст»;
Приворотский Виктор, программный директор «Детского радио», ГПМ Радио;
Андреевская Светлана, заместитель главного редактора, руководитель службы информации радио «Комсомольская правда»;
Кухлевский Роман, программный директор, главный редактор радио «Хит FM».

Отраслевые партнеры

Иванов Сергей, генеральный директор RUTUBE;
Артемьева Юлия, генеральный директор ООО «Меркатор Анимэйшн»;
Михалевская Татьяна, учредитель, управляющий партнер ООО «Чистый код»;
Никольский Иван, генеральный директор Exponic.

Медиаселлеры

Богдан Екатерина, генеральный директор, соучредитель «ЭКРАН»;
Пейсахзон Яков, директор «Авито Реклама»;
Дмитриева Наталья, генеральный директор СберСеллер;
Бабков Владимир, генеральный директор ООО «ЭВЕРЕСТ».

Рекламное агентство

Ваяс Димитрис, генеральный директор АДВ Медиа;
Туровец Василий, управляющий партнер SkyAlliance.

Аналитика/исследования

Самолет Виталий, вице-президент по стратегическому развитию коммуникационной группы PROGRESS.

Специальные проекты/спонсорство

Новицкая Виктория, руководитель отдела сопровождения коммерческих проектов «Инсайт Люди».

Out if home

Чуйкова Дарья, генеральный директор HD Outdoor.

Коммуникации

Тимофеева Ольга, директор по маркетингу и PR «ГПМ Реклама»;
Темникова Юлия, советник заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена;
Медведева Ольга, PR-директор ТВ-3;
Мартынова Елена, директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании ПАО «МегаФон»;
Мовсесян Екатерина, генеральный директор КРОС;
Матюхин Юрий, директор по внешним коммуникациям АО «Газстройпром».

Рекламодатель

Горбунцов Михаил, медиадиректор Т-Банк;
Пушко Наталия, директор по маркетингу ГК «Аскона»;
Лебедев Александр, директор по маркетингу ГК ФСК;
Курочкина Анна, директор по маркетингу АО «АВТОВАЗ».

За вклад в развитие отрасли

Иванов Алексей, Президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП);
Соловьев Владимир, председатель «Союза журналистов России»;
Куприянов Александр, главный редактор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»»;
Заграничная Елена, директор по размещению рекламы в прессе группы компаний «Родная Речь».

За устойчивое развитие и социальную ответственность медиабизнеса

Залунина Мария, руководитель направления КСО «Национальной Медиа Группы»;

Шахнес Татьяна, старший директор по PR и ESG проектам ООО «ЛГ Электроникс РУС»;

Литовченко Вячеслав, генеральный директор «Совкомбанк Технологии», лидер проектов «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро».

Оргкомитет премии «Медиа-Менеджер России» благодарит всех участников, партнеров, экспертов и жюри. Вместе мы формируем медиасреду страны, поддерживаем высокие профессиональные стандарты и создаем пространство для обмена опытом и идеями.

Картина дня
Умер звезда «Убить Билла» и «Бешеные псы» Майкл Мэдсен
«Россия не отступится». Что Путин сказал Трампу в новом телефонном разговоре?
Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа длился почти час
Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным. Военная операция, день 1226-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1226-й день
Пьяный россиянин изнасиловал 16-летнюю девушку и стал фигурантом дела
Рудковская показала редкие фото со старшими сыновьями на выпускном: «Горжусь»
«Личная выгода»: в Госдуме объяснили призыв фон дер Ляйен вооружать Украину
Глава нацразведки США пристыдила сотрудницу газеты The Washington Post
Новости и материалы
Четверых налетчиков задержали после пыток и ограбления бизнесмена в Петербурге
Пекин намерен сократить двухдневный саммит лидеров ЕС и КНР
Наше восприятие времени — это иллюзия, заявили ученые
Кайли Дженнер в леопардовом бикини поела черешни в Италии
В аэропорту Волгограда ввели ограничения
Оксана Самойлова в облегающем комбинезоне снялась на уроках стрельбы: «Милашка»
«Ангел» Victoria's Secret показала фигуру в «голом» платье без белья
Члены ДРГ, готовившие теракты в РФ, частично признали вину и раскаялись
В Норвегии оценили шанс российских лыжников попасть на Олимпиаду
Посол РФ объяснил решение России признать Афганистан
В Москву прибыл глава МИД Саудовской Аравии
Максим Аверин о первом гонораре: «Выдали в спичечном коробке»
Россиянка продала три квартиры и обогатила мошенников на 14 млн рублей
В Германии заявили о возможной сделке с США по вооружениям для Украины
Plus-size модель Эшли Грэм показала фигуру в облегающем платье невесты
Макрон прокомментировал приостановку поставок вооружений США Украине
В Москве 36 человек отравились в ходе поездки на теплоходе
Беременная девушка Тимати в облегающем топе и мужских шортах снялась на прогулке
Все новости
Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города. Причастны СБУ и женщина-смертница
ТАСС: смертница подорвала бывшего мэра Луганска Пилавова
Россия первой в мире признала Исламский Эмират Афганистан
В Москве задержали влиятельного азербайджанского вора в законе
Книжный союз разъяснил магазинам, как работать с авторами-иноагентами
Концерт Эмина Агаларова отменили в России на фоне конфликта с Баку. Он объяснил почему
В Светлогорске отменили концерт Агаларова после обострения конфликта с Баку
Окончательно пропадут: автомобили Mercedes и BMW исчезнут в России из-за утильсбора
Автоэксперт Рогов назвал 6 авто, которые перестанут ввозить в РФ из-за утильсбора
Сгорел в «Ламборгини»: футболист «Ливерпуля» Жота погиб в ДТП
Доносы, диссы, грубые шутки про внешность. Все о конфликте Инстасамки, Мэйби Бэйби и Доры
Собчак заступилась за Мэйби Бэйби и Дору, обвиненных Инстасамкой в предательстве РФ
Полсотни звезд и массовый стретчинг. Как Москва отметит День спорта
В День Московского спорта в столице организуют турниры и мастер-классы
Реклама ... Рекламодатель: АНО «Спортивные События» ИНН 9717086174
Erid: 2RanynN4hzH
«Убийца в космосе». На Западе испугались российского военного спутника
The Sun: в космосе возле объекта США заметили российский «спутник-убийцу»
В Курской области погиб замглавкома ВМФ. Он был в штабе, по которому ударили ракеты ВСУ
В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ генерал Гудков
«Сказали просто проследить»: девушка пыталась взорвать сотрудника ОПК по заданию Киева
В Петербурге ФСБ задержала 23-летнюю девушку по подозрению в подготовке теракта
Заставлял мочиться в рот и устраивал куколд-сессии: в чем виновен рэпер Пи Дидди
Рэпера Пи Дидди не отпустили под залог в $1 млн
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами