33% россиян тренируются, 70% бросили курить – на форуме «Сильные идеи для нового времени» обсудили популярность темы ЗОЖ

Мода на здоровый образ жизни опять набирает обороты: каждая десятая заявка на форум «Сильные идеи для нового времени» (СИНВ) 2025 года посвящена теме ЗОЖ. При этом, по данным генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, 33% россиян регулярно занимаются спортом, 70% сократили потребление алкоголя или отказались от него совсем, а 52% следят за своим весом – по информации на конец 2024 года. Эти цифры прозвучали на сессии «Здоровый образ жизни в цифровую эпоху: решения и новые возможности», состоявшейся 2 июля на форуме СИНВ. В рамках сессии эксперты из разных сфер искали ответ на главный вопрос: как превратить моду на ЗОЖ в повседневную привычку для всех?

«Итоги форума показали, что тема здорового образа жизни волнует большинство россиян, в особенности граждане беспокоятся о будущем наших детей. Психологическое здоровье встает наряду с заботой о физическом. Формирование культуры бережного отношения к себе и своим близким сегодня напрямую отразится на продолжительности и качестве жизни граждан завтра, поэтому в фокусе внимания АСИ – проекты, нацеленные на профилактику заболеваний, ненавязчивого продвижения ЗОЖ, превентивной медицины и цифровые решения с применением ИИ», – отметила модератор дискуссии заместитель директора направления «Социальные проекты» АСИ Ирина Петрунина.

Создатель проекта «Мойфитнес.рф», представленного на форуме СИНВ-2024 года, Сергей Соловьев в свою очередь назвал пять главных врагов здоровья: курение, алкоголь, недостаток движения, неправильное питание и хронический стресс. «ЗОЖ должен быть не подвигом, а удобной привычкой – как чистка зубов по утрам», – убежден он.

Кроме того, он рассказал о своем проекте Мойфитнес.рф, который в том числе является инструментом мотивации для занятия спортом. Это отечественное мобильное приложение, которое учитывает различные виды физической активности: шаги, бег, пульсовые тренировки. За них начисляются «баллы здоровья», которые затем могут быть конвертированы в различные бонусы – скидки на товары и услуги у партнеров, поощрения от работодателя в виде премий, отгулов, фирменного мерча или любого иного формата.

Яркий пример системного подхода привела директор ОАО «РЖД» по медицине, член экспертного совета АСИ Елена Жидкова. Ссылаясь на экспертов, она отметила, что корпоративные программы по здоровому образу жизни повышают продуктивность сотрудников на 10-15 %, а один вложенный рубль возвращается в четырехкратном размере за счет снижения заболеваемости.

«В РЖД комплексная программа ЗОЖ успешно работает уже пять лет. Порядка 99,2 % сотрудников ежегодно проходят расширенную диспансеризацию. Помимо этого, компания поддерживает спорт – работает 621 физкультурно-спортивный клуб, а в спортивных мероприятиях участвуют около 220 тысяч человек ежегодно. За последние 5 лет доля сотрудников, которые придерживаются всех аспектов ЗОЖ, выросла на 60 %. При этом 17,6 % работников РЖД сознательно следят за своим здоровьем – это почти вдвое выше, чем в среднем по России (9,7%). Такой комплексный подход не только улучшает здоровье, но и снижает текучку кадров, повышая лояльность сотрудников и статус работодателя», – говорит Жидкова.

Ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации; лидер идеи СИНВ-2024 Дмитрий Сычев, в том числе отметил высокую эффективность корпоративных практик, которые задают соревновательный дух в коллективе, в том числе в медицинской среде.

Особую тревогу экспертов вызывает здоровье детей. «Ожирение у детей – это показатели образа жизни целой семьи, – рассказала Елена Ануфриева из Минздрава Свердловской области. – Именно родители, бабушки и дедушки формируют образ жизни ребёнка, и поэтому их важно включать в профилактические программы. Наша цель – гармонизация детско-родительских и внутрисемейных отношений, чтобы все участники воспитания имели единое понимание того, как заниматься с ребёнком, как организовать его питание и физическую активность». Вячеслав Зорин из НМИЦ детской травматологии добавил, что особенно важно в вопросе здоровья детей уделять внимание профилактике.

София Малявина также обратила внимание на данные Росстата, где наибольший рост заболеваемости ожирением наблюдается в группе 15–17 лет. «Врачи отмечают, что у 90% пациентов причиной является переедание и неправильный рацион питания. Мы пытаемся найти подход к молодежи через профессии. На сайте национальных проектов создан лендинг, где подростки могут выбрать разные профессии и получить рекомендации по питанию, которые помогут добиться успеха в конкретной сфере деятельности. Например, если ты хочешь стать балериной, то чем тебе надо питаться», – пояснила она.

Кроме того, София Малявина рассказала о сообществе бросающих курить «Давай бросать», где люди делятся полезными советами и поддерживают друг друга, а эксперты дают профессиональные рекомендации, как избавиться от никотиновой зависимости, и показала видеоролик «Глаза боятся – руки делают», созданный АНО «Национальные приоритеты» для вовлечения людей в регулярные занятия спортом. Сейчас более 60% россиян занимаются спортом, и в рамках государственной программы «Спорт России» планируется увеличить этот показатель до 70% к 2030 году.

По словам Софии Малявиной, отдельные факторы здорового образа жизни напрямую влияют на уровень счастья каждого человека. «И питание, и сон, и отсутствие стресса, и физическая активность имеют сильные корреляции [с уровнем счастья]. Соответственно, чем более мы с вами привержены активному и здоровому образу жизни, тем более мы счастливы», – подытожила она.

Технологии тоже помогают делать здоровый выбор проще. Заместитель главного врача по терапевтической помощи ГБУЗ города Москвы Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова Альфред Богданов представил проект «Цифровая диетология», научным руководителем которого он является, – алгоритмы ИИ анализируют 500+ параметров здоровья, чтобы составить персональное меню. Генеральный директор ООО «Медицинская компания Доктор рядом» Катрин Соомре тоже отметила, что здоровый образ жизни и регулярная диспансеризация – это действительно правильный подход, однако большинство людей все равно откладывают визит к врачу.

«Исследования показывают, что около 40% избегают обращений из-за страха услышать неприятный диагноз, неуверенности, куда обратиться, недоверия к врачам и отсутствия рекомендаций от близких. В таких условиях цифровые технологии и сервисы с искусственным интеллектом могут стать важным инструментом поддержки как офлайн-медицины, так и ментального здоровья», – сказала Соомре.

При этом директор по устойчивому развитию Х5, автор одной из идей СИНВ-2025 Мария Подкопаева рассказала, как ритейл меняет пищевые привычки: «Мы создаём эффективные навигационные инструменты прямо на полках. Сейчас они становятся всё более продвинутыми. Появилась зеленая маркировка на продуктах, специальные отдельные корнеры с товарами для здорового питания, а также удобная навигация в отделах с большим разнообразием фруктов и овощей. Мы уделяем особое внимание доступности именно полезных продуктов – так мы создаем среду, где полезный выбор становится самым простым», – рассказала она.

Президент «International Inclusive Committee», президент «International Federation Adaptive Taekwondo» (IFAT), член Общественного совета при Министерстве спорта РФ и лидер идеи СИНВ 2025 Александр Смирнов убеждён, что для того, чтобы массовый спорт стал нормой, необходимо выполнение трех условий: наличие знаний о пользе здорового образа жизни, доступная инфраструктура и популяризация здоровья как моды. Как отметили участники дискуссии, главное – не заставлять людей вести здоровый образ жизни, а создавать условия, когда это становится естественным выбором.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в пятый раз. В этом году он проходит в Национальном центре «Россия». За несколько лет на крауд-платформе форума идея.росконгресс.рф зарегистрировались около 600 тысяч человек, участники подали свыше 120 тысяч идей. Организаторы – АСИ и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Форум – это площадка, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать перспективные проекты для развития России. Цель – выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей.