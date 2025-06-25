Фонд Инносоциум инициировал обсуждение социальной повестки на ПМЭФ-2025

Социокреативная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум на Петербургском международном экономическом форуме-2025 выступил организатором дискуссий, посвященных обсуждению социальных инициатив. Ряд из них состоялся в рамках основной деловой программы ПМЭФ.

«Социальная повестка неизменно находится в фокусе внимания Фонда Инносоциум. Мы убеждены, что обсуждение актуальных социальных вопросов на форумных площадках способствует поиску эффективных решений, укреплению диалога между государством, бизнесом и обществом, а также создает условия для устойчивого развития. Наша задача — создать условия, при которых социальные инновации получают масштабирование, а лучшие практики становятся частью системных изменений», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Среди прошедших мероприятий – сессия «Технологии на службе общества: как инновации меняют социальный сектор экономики». В ходе мероприятия обсуждалось, что цифровые технологии и искусственный интеллект трансформируют социальную сферу и здравоохранение, повышая эффективность государственной поддержки и улучшая качество жизни населения. Было отмечено, что инновации становятся ключевым инструментом в решении социальных задач. В обсуждении приняли участие Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, генеральный директор ЦИАН Дмитрий Григорьев и другие представители бизнеса.

Формирование эффективной системы детского питания как ключевой фактор здоровья будущих поколений обсудили на сессии «Забота о будущем поколении: социальная ответственность бизнеса в индустрии питания». Доказано, что ранний рацион напрямую влияет на физическое и когнитивное развитие. Его обеспечение требует объединения усилий бизнеса, медиков и государства. При этом необходима отлаженная система распределения продукции, особенно для малодоступных регионов. Эти вопросы обсудили председатель комитета по детскому питанию Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Ольга Белявцева, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, а также представители производителей и исследовательских организаций.

Также состоялась панельная дискуссия «Не только благотворительность: новые аспекты социальной повестки бизнеса». В ней приняли участие представители бизнеса, некоммерческих организаций и государственных структур. Они обсудили пути формирования ответственного отношения к животным и сокращения численности бездомных собак и кошек. Среди участников обсуждения – который выступил модератором сессии, заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации Добро.рф Артем Метелев, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, вице-президент Ассоциации производителей кормов для домашних животных, д.в.н. Марианна Онуфриенко, представители социально ориентированных организаций и бизнеса.

Также тематические дискуссии вошли в программу павильона «Душа России», реализованного на ПМЭФ Фондом Инносоциум. Среди них – сессия дискуссия «Инклюзия через всю жизнь: формируя пространство, открытое для каждого», в рамках которой участники обсудили формирование непрерывной инклюзивной среды – от детских садов до взрослой жизни, от инфраструктуры до сферы услуг. Работа такой системы слаженного взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческих организаций. В обсуждении приняли участие первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая, глава Республики Мордовия Артем Здунов, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также представители общественных организаций и объединений.

Кроме того, была организована дискуссия «Благотворительность и гуманитарное сотрудничество в странах БРИКС: создание благоприятных условий для жизни людей», участники которой отметили важность международного сотрудничества. Еще одной важной темой стала поддержка молодого поколения – в ходе сессии «Создавая будущее: объединение усилий государства, бизнеса и НКО для поддержки развития и самореализации молодежи» было отмечено, что для успешной реализации молодежной политики и построения конкурентоспособного общества необходимо тесное сотрудничество государства, бизнеса и некоммерческих организаций, обеспечивающее молодым людям комфортные условия для личностного и профессионального роста.

В программу павильона также вошло заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Эксперты отметили, что развитие социального предпринимательства играет важную роль в улучшении общественных услуг и повышении благосостояния граждан, однако для устойчивого роста необходимы эффективные механизмы поддержки, взаимодействие бизнеса и государства, а также единая система маркировки и продвижения социальных предприятий. Также состоялся открытый микрофон «День НКО на ПМЭФ», в ходе которого представители некоммерческого сектора обсудили будущие проекты и отметили важность нетворкинга в этой сфере.

В пространстве «Душа России» также представили реализованные в регионах России проекты в сфере креативных индустрий, стартапы и предприятия, которые возрождают, поддерживают и развивают основанные на культурном коде бренды и ремесла, а также произведения современных российских художников и дизайнеров. Среди них – новая коллекция «Хохлома» от дизайнера Алены Ахмадуллиной, работы заслуженного художника России, скульптора Даши Намдакова, ларцы и шкатулки от Фабрики лаковой миниатюры «Федоскино» и другие предметы искусства и промысла.

Кроме того, Фонд Инносоциум в рамках ПМЭФ организовал Форум креативных индустрий, главная тема которого – «Партнерства и коллаборации. Формируя устойчивое будущее». В программу мероприятия вошли 15 сессий, посвященных креативным индустриям. Форум собрал экспертов, представителей креативного сектора экономики России, органов государственной власти и общественных организаций. Среди тем дискуссий – будущее контента и медиа в условиях адаптации к новым форматам, влияние искусственного интеллекта на творческие индустрии, экономика креативной отрасли и роль культурного наследия в современном мире. В рамках основной деловой программы ПМЭФ также состоялся ряд дискуссий по тематике творческого кластера.