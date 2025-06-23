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ВЦИОМ и фонд Инносоциум на ПМЭФ-2025 представили исследование о «Душе России»

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Партия «Единая Россия»

На сессии «Настоящее и будущее визуального кода России: для людей, бизнеса и государства», которая состоялась в рамках Форума креативных индустрий на ПМЭФ-2025, представили исследование о том, что жители страны вкладывают в понятие «Душа России». Это первая аналитическая работа социокреативной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум, которая была подготовлена совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, у респондентов «душа России» в первую очередь ассоциируется с народом, который выступает носителем таких качеств, как доброта, открытость и готовность помочь. Кроме того, в это понятие включаются духовность, которая складывается из патриотизма и православия, а также богатая природа. Для представления «Души России» за рубежом опрошенные чаще предлагают использовать предметы-символы русской культуры, а не конкретные бренды. В креативных продуктах образ «Души России» складывается из природы, классики и узнаваемых визуальных кодов. При этом природа объединяет поколения. Молодежь чаще называет литературные цитаты и орнаменты, старшие поколения – человеческие качества.

«Сейчас разрабатывается визуальный код нашей страны, и выразить все ее многообразие в художественных средствах – задача неординарная. Народ должен его принять. ВЦИОМ провел исследование и собрал их мнение относительного того, какие ключевые составляющие «души России». В это понятие включаются люди, природа и духовные ценности – это то, что, по мнению, респондентов, выделяет Россию из ряда других государств. Многое значат для жителей страны государственные символы. Это должно быть отражено в визуальном коде», – отметил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве России Валерий Федоров.

Результаты исследования в том числе найдут свое отражение в работе представителей креативных индустрий, убеждена заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

«На пленарном заседании ПМЭФ-2025 Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с регионами подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске соответствующего федерального проекта. Глава государства также подчеркнул, что творчество и инновации – залог экономики будущего. Для развития креативных индустрий необходимо систематизировать их работу. За последние годы они превратились большую инфраструктуру, но пока не имеет точных форматов развития. Поэтому работа с такими организациями, как ВЦИОМ, очень важна. Это позволяет выявить точки роста и возможные векторы развития», – отметила Елена Маринина.

В свою очередь старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова видит в креативной экономике мощный драйвер диверсификации и роста российской экономики.

«Для роста доли креативной экономики в структуре ВВП важно развивать эту сферу, имея четко очерченные ориентиры, цели и задачи. ПСБ поддерживает культуру и креативные индустрии прежде всего как перспективные и маржинальные сектора. Наша ключевая позиция: подлинные традиции и культурный код – не музейное достояние, а уникальное конкурентное преимущество и основа для прибыльного бизнеса. Проведение исследования – это первый важный шаг, который поможет определить ориентиры и направить развитие креативных индустрий в практическое русло, получив в итоге положительный экономический эффект для страны», – сказала Вера Подгузова.

Форум креативных индустрий в рамках ПМЭФ-2025 организован социокреативной платформой Фонда Росконгресс – Фондом Инносоциум. Ранее он проходил под названием «Форум креативного бизнеса». В программу мероприятия вошли 15 сессий, посвященных креативным индустриям. Среди тем дискуссий – будущее контента и медиа в условиях адаптации к новым форматам, влияние искусственного интеллекта на творческие индустрии, экономика креативной отрасли и роль культурного наследия в современном мире.

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