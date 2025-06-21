«Сделано в России»: РЭЦ и Фонд «Росконгресс» усилят продвижение национального бренда

В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума 20 июня подписано Дополнительного соглашения к уже существующему Соглашению о сотрудничестве между Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Фондом «Росконгресс». Документ скрепили подписями генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Соглашение направлено на углубление и расширение взаимодействия между двумя организациями в сфере поддержки и продвижения российских экспортеров на международных рынках. В рамках подписанного документа стороны утвердили план мероприятий, который является частью «Дорожной карты» сотрудничества и включает несколько ключевых направлений для совместной работы.

«Расширение нашего сотрудничества с Фондом «Росконгресс» открывает новые возможности для продвижения российских экспортеров. Совместные усилия позволят усилить присутствие отечественных производителей на международных рынках и расширить их возможности для выхода на новые площадки В числе приоритетных задач — проведение масштабных рекламных и маркетинговых кампаний, направленных на продвижение программы «Сделано в России»», — уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Кроме того, соглашение предусматривает оказание комплексной консультационной и экспертной поддержки экспортерам по вопросам развития экспортной деятельности, а также информационное сопровождение мероприятий, организуемых Фондом «Росконгресс». Важным элементом сотрудничества станет взаимное информирование о проектах и программах, направленных на развитие международных экономических отношений.

«Мы рады усилению нашего сотрудничества с РЭЦ. Объединение наших ресурсов и компетенций позволит более эффективно продвигать российские компании на международных рынках и способствовать развитию двусторонних экономических отношений», — отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе «Мой экспорт». Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы «Сделано в России».